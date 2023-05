Cloud storage sicuro: file criptati e costo ridotto con NordLocker

Poter contare su di un servizio di cloud storage sicuro diventa sempre più importante. Sfruttare uno spazio cloud per salvare file personali o documenti legati alla propria attività lavorativa, infatti, semplifica la vita, garantendo un accesso veloce e flessibile a tutti i propri dati, da qualsiasi dispositivo.

Bisogna, però, prestare la massima attenzione alla sicurezza di questi dati che devono essere adeguatamente protetti da possibili accessi non autorizzati. Per questo motivo, tra le varie opzioni presenti nel settore dei servizi di cloud storage, l'offerta di NordLocker diventa sempre più interessante.

Il servizio, gestito dall'azienda alle spalle anche di NordVPN, una delle migliori VPN sul mercato per sicurezza e velocità, propone un'archiviazione sicura in cloud con crittografia end to end e funzionalità per una condivisione sicura dei dati.

Con l'offerta in corso, inoltre, è possibile accedere a NordLocker attivando il piano da 500 GB al costo di 2,99 euro al mese oppure il piano da 2 TB al costo di 6,99 euro al mese (con fatturazione annuale e garanzia di rimborso a 30 giorni). Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale:

Cloud storage sicuro: ecco l'offerta di NordLocker

Con NordLocker è possibile accedere ad un servizio di cluod storage sicuro e conveniente, con la protezione della crittografia end to end per i dati salvati e la possibilità di sfruttare un sistema di condivisione sicura.

Scegliendo NordLocker è possibile attivare i piani:

Personal 500 GB a 2,99 euro al mese

a Personal Plus 2 TB a 6,99 euro al mese

In entrambi i casi, c'è la fatturazione annuale e la possibilità di rimborso integrale entro 30 giorni. Da notare che è possibile contare anche sul piano Free 3 GB, completamente gratuito, e su varie soluzioni per la clientela business.

Tutti i dettagli sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale di NordLocker da cui è possibile creare il proprio account, accedere allo spazio gratuito e attivare un nuovo piano in abbonamento.

