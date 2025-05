Cloud storage sicuro e a vita, con 10TB a disposizione: ecco pCloud

Per quanti sono alla ricerca di un nuovo servizio di cloud storage affidabile, con un quantitativo di spazio generoso, e la disponibilità di piani a vita, segnaliamo pCloud, azienda svizzera che offre uno spazio di archiviazione sicuro fino a 10TB con la possibilità di scegliere tra piani mensili o annuali, oppure a vita (quest'ultimi richiedono un unico pagamento).

Al momento i piani a vita di pCloud sono in sconto fino a 700 euro. Questi i prezzi scontati:

199 euro invece di 299 euro per il piano a vita da 500GB (Premium)

399 euro invece di 599 euro per il piano a vita da 2TB (Premium Plus)

1.190 euro invece di 1.890 euro per il piano a vita da 10TB (Ultra)

L'offerta in corso, disponibile sul sito ufficiale di pCloud, è valida per un periodo di tempo limitato.

Perché scegliere il servizio di cloud storage pCloud

La scelta di voler cambiare il servizio di archiviazione cloud dipende quasi sempre da un problema relativo o allo spazio insufficiente oppure da una questione di sicurezza. In entrambi i casi, pCloud offre un servizio di riferimento nel panorama europeo.

Prima di tutto, grazie alla sua sede in Svizzera, pCloud assicura una privacy dei dati degli utenti di primo piano, dal momento che deve rispondere a una delle leggi sulla privacy dei dati personali più stringenti presenti nel Vecchio Continente, nemmeno lontanamente paragonabile con quella a cui devono sottostare i servizi cloud statunitensi più famosi.

In seconda battuta vi è lo spazio di archiviazione disponibile: con i brand noti siamo abituati ad ottenere uno spazio pari a 100GB o 200GB, mentre in questo caso si parte da 500GB per finire a 10TB, uno spazio di fatto infinito per il 99% delle persone.

Infine, il terzo motivo per cui scegliere pCloud è la disponibilità dei piani a vita, grazie ai quali tutti possono ottenere un sensibile risparmio sul medio-lungo termine rispetto ai costi legati al mantenimento di un abbonamento mensile o annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.