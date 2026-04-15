Cloud storage sicuro con base in Europa: Internxt sfodera l'85% di sconto

Negli ultimi mesi diverse persone si stanno ponendo il problema della sicurezza dei loro dati affidati a servizi cloud che hanno la propria base negli Stati Uniti, anche alla luce dei rapporti non più idilliaci per usare un eufemismo tra l'America di Donald Trump e l'Unione Europea.

È una questione che tocca da vicino anche noi italiani, considerato il largo uso di servizi statunitensi per conservare foto, video e altri documenti personali. Se si vuole provare una nuova esperienza una delle migliori soluzioni è Internxt, servizio di cloud storage con base in Spagna che propone ai suoi clienti un'archiviazione in cloud sicura e privata.

Al momento i piani a vita di Internxt godono di uno sconto dell'85%, con prezzi a partire da 285 euro e uno spazio di archiviazione crittografato fino a 5 TB. Nell'eventualità poi il servizio non sia di proprio gradimento, è sempre possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

I costi dei piani a vita di Internxt

L'offerta attuale sui piani a vita dell'azienda di cloud storage spagnola Internxt consente dunque di risparmiare l'85% rispetto al prezzo di listino. Ecco i prezzi scontati piano per piano:

Essential: 285 euro invece di 1.900 euro per 1 TB di spazio di archiviazione crittografato

invece di 1.900 euro per 1 TB di spazio di archiviazione crittografato Premium: 435 euro invece di 2.900 euro per 3 TB di spazio di archiviazione crittografato

invece di 2.900 euro per 3 TB di spazio di archiviazione crittografato Ultimate: 585 euro invece di 3.900 euro per 5 TB di spazio di archiviazione crittografato

Tutti i piani a vita di Internxt includono la crittografia post-quantistica e la crittografia a conoscenza zero, due elementi che permettono agli utenti di confidare in un livello di sicurezza e privacy dei loro dati superiore rispetto alla concorrenza. Oltre a ciò ci sono anche ulteriori servizi, tra cui l'autenticazione a due fattori, la condivisione dei file protettata da password, l'antivirus e la VPN crittografata, tutte funzionalità che i piani di Internxt hanno in comune tra loro.

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