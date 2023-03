Cloud storage sicuro: 3 motivi per scegliere NordLocker

La sicurezza deve essere uno dei parametri principali per valutare il servizio di cloud storage a cui affidarsi: per questo motivo, tra le opzioni a propria disposizione, non è possibile non considerare NordLocker. Il servizio di cloud storage, realizzato dagli autori della popolarissima NordVPN, può contare su standard di sicurezza molto elevati che possono fare nella scelta del servizio da attivare da parte degli utenti.

Ci sono, però, altri elementi da considerare che rendono NordLocker una scelta consigliata per attivare un nuovo servizio di cloud storage. Il rapporto tra spazio d'archiviazione e costi è molto vantaggioso per l'utente (e c'è anche un piano gratuito) e tra le funzionalità del servizio c'è la possibilità di condividere in sicurezza i propri file. Attualmente, scegliendo il piano annuale, è possibile attivare NordLocker con una spesa di 2,99 euro al mese per il piano da 500 GB e di 6,99 euro al mese per il piano da 2 TB. Ci sono anche piani business dedicati.

Per scoprire le offerte è disponibile il link qui di sotto.

NordLocker: ecco 3 motivi per sceglierlo come servizio di cloud storage

Come anticipato in precedenza, NordLocker è un servizio conveniente, flessibile e sicuro. Si tratta, quindi, di un'opzione da considerare per attivare un nuovo servizio di cloud storage in abbonamento. Ci sono almeno 3 motivi che dovrebbero far preferire NordLocker ad altre alternative presenti sul mercato:

l' elevato standard di sicurezza garantito dalla cifratura end to end dei dati salvati che massimizza la protezione

garantito dalla cifratura end to end dei dati salvati che massimizza la protezione la possibilità di accedere a tanto spazio d'archiviazione a prezzo ridotto: il piano da 500 GB costa 2,99 euro al mese mentre quello da 2 TB ne costa 6,99 euro al mese scegliendo la fatturazione annuale

il piano da costa mentre quello da ne costa scegliendo la la funzione di condivisione sicura tramite link dei file salvati che permette di inviare con pochi click un qualsiasi documento ad un proprio contatto senza perdere la garanzia della sicurezza offerta dagli standard di NordLocker

Attualmente, NordLocker è disponibile con prezzi scontati fino al 53%.

