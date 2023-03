Cloud storage senza abbonamento: fino a 10 TB senza costi ricorrenti con pCloud

I servizi di cloud storage senza abbonamento stanno diventando sempre più diffusi. La necessità di poter contare su tanto spazio di archiviazione e l'utilità di eliminare i costi ricorrenti tipici delle sottoscrizioni mensili o annuali stanno generando una richiesta crescente delle soluzioni di cloud a vita.

Chi è alla ricerca di un servizio di questo tipo può oggi puntare su pCloud. Le offerte della piattaforma di cloud storage sono scontate fino all'80% garantendo la possibilità di scegliere tra opzioni da 500 GB, 2 TB e 10 TB per poter acquistare uno spazio in cloud a vita e senza abbonamento.

Da notare che l'offerta di cloud a vita di pCloud include varie funzionalità aggiuntive (con un focus sulla sicurezza grazie alla crittografia AES a 256 bit) e la possibilità di condividere con altri utenti i file oltre a funzionalità avanzate di backup. Per l'acquisto di uno spazio cloud a vita è possibile optare per PayPal e per il pagamento in 3 rate senza interessi che permette di dilazionare la spesa.

pCloud: le offerte per il cloud storage senza abbonamento fino a 10 TB

Con pCloud è possibile accedere a tre diverse opzioni per il cloud a vita:

500 GB costano 199 euro

costano 2 TB costano 399 euro

costano 10 TB costano 1190 euro

Gli importi indicati sono una tantum. Una volta acquistato lo spazio di storage non sarà più necessario sostenere alcun costo aggiuntivo, eliminando così i costi ricorrenti degli abbonamenti. pCloud mette a disposizione anche piani familiari e business, con soluzioni dedicate per lo storage in cloud senza abbonamento.

Tutte le proposte del provider possono beneficiare di protezione TLS/SSL, crittografia AES a 256 bit per tutti i file, 5 copie dei file su server differenti, caricamento automatico del rullino fotografico, accesso selettivo ai file offline, sincronizzazione tra più dispositivi e creazione di cartelle condivise.

Per accedere alle offerte di pCloud è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale:

