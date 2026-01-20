Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Cloud storage senza abbonamenti: l'offerta di pCloud

pCloud offre cloud storage sicuro e svizzero con piani Lifetime: pagamento unico, nessun rinnovo, crittografia avanzata, backup, collaborazione e spazio fino a 10 TB.
Cloud storage senza abbonamenti: l'offerta di pCloud
pCloud offre cloud storage sicuro e svizzero con piani Lifetime: pagamento unico, nessun rinnovo, crittografia avanzata, backup, collaborazione e spazio fino a 10 TB.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 20 gen 2026
Link copiato negli appunti

Grazie agli sconti attualmente attivi sui piani pCloud, questo è uno dei momenti più convenienti per investire in uno spazio cloud pensato per durare nel tempo. L’offerta include soluzioni con abbonamento mensile o annuale, e piani Lifetime con pagamento unico. Proprio quest’ultima opzione rappresenta il cuore della proposta pCloud: una scelta pensata per chi vuole eliminare definitivamente i costi ricorrenti e affidarsi a uno spazio digitale sicuro, stabile e a lungo termine.

Archivia i tuoi file con pCloud

Un investimento unico, senza sorprese

I piani Lifetime di pCloud prevedono un pagamento una tantum, senza rinnovi né costi nascosti. Le opzioni disponibili coprono esigenze personali e professionali:

  • Premium 500 GB – Lifetime: 199 € (anziché 299 €)

  • Premium Plus 2 TB – Lifetime: 399 € (anziché 599 €)

  • Ultra 10 TB – Lifetime: 1.190 € (anziché 1.890 €)

I prezzi sono finali e includono traffico di condivisione dedicato. È inoltre possibile effettuare un upgrade successivo verso un piano Lifetime di livello superiore. Tutti gli acquisti sono coperti da 14 giorni soddisfatti o rimborsati e protetti da pagamento crittografato SSL a 256 bit.

Sicurezza svizzera e controllo dei dati

pCloud conserva i file in data center certificati, soggetti alle rigorose leggi sulla privacy svizzere. La protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit garantiscono un livello di sicurezza elevato, pensato anche per chi gestisce dati sensibili o archivi professionali.

Gestione file, collaborazione e backup intelligente

La piattaforma consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti fino a 30 giorni e condividere contenuti tramite link protetti da password. La collaborazione è semplificata grazie a cartelle condivise e richieste di upload dedicate.
pCloud supporta inoltre il backup automatico da dispositivi mobili, desktop e servizi di terze parti, mantenendo i file sincronizzati su tutti i dispositivi, anche offline.

Media, accesso e piani condivisi

Lo streaming integrato permette di accedere a musica e video senza download locali, mentre la modalità di sincronizzazione intelligente evita di occupare spazio sul dispositivo. Per nuclei familiari o piccoli team è disponibile il pCloud Family, un unico piano condiviso fino a 5 utenti, con ulteriore risparmio. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Con Internxt cloud tuteli la tua privacy digitale: provalo in sconto
Cloud

Con Internxt cloud tuteli la tua privacy digitale: provalo in sconto
pCloud: il cloud a vita per dire addio agli abbonamenti è in sconto
Cloud

pCloud: il cloud a vita per dire addio agli abbonamenti è in sconto
Cloud storage crittografato: Internxt taglia i prezzi dell’87%
Cloud

Cloud storage crittografato: Internxt taglia i prezzi dell’87%
pCloud è il cloud storage a vita in sconto fino a 700€ in meno
Cloud

pCloud è il cloud storage a vita in sconto fino a 700€ in meno