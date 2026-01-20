Cloud storage senza abbonamenti: l'offerta di pCloud

Un investimento unico, senza sorprese

I piani Lifetime di pCloud prevedono un pagamento una tantum, senza rinnovi né costi nascosti. Le opzioni disponibili coprono esigenze personali e professionali:

Premium 500 GB – Lifetime : 199 € (anziché 299 €)

Premium Plus 2 TB – Lifetime : 399 € (anziché 599 €)

Ultra 10 TB – Lifetime: 1.190 € (anziché 1.890 €)

I prezzi sono finali e includono traffico di condivisione dedicato. È inoltre possibile effettuare un upgrade successivo verso un piano Lifetime di livello superiore. Tutti gli acquisti sono coperti da 14 giorni soddisfatti o rimborsati e protetti da pagamento crittografato SSL a 256 bit.

Sicurezza svizzera e controllo dei dati

pCloud conserva i file in data center certificati, soggetti alle rigorose leggi sulla privacy svizzere. La protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit garantiscono un livello di sicurezza elevato, pensato anche per chi gestisce dati sensibili o archivi professionali.

Gestione file, collaborazione e backup intelligente

La piattaforma consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti fino a 30 giorni e condividere contenuti tramite link protetti da password. La collaborazione è semplificata grazie a cartelle condivise e richieste di upload dedicate.

pCloud supporta inoltre il backup automatico da dispositivi mobili, desktop e servizi di terze parti, mantenendo i file sincronizzati su tutti i dispositivi, anche offline.

Media, accesso e piani condivisi

Lo streaming integrato permette di accedere a musica e video senza download locali, mentre la modalità di sincronizzazione intelligente evita di occupare spazio sul dispositivo. Per nuclei familiari o piccoli team è disponibile il pCloud Family, un unico piano condiviso fino a 5 utenti, con ulteriore risparmio. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.