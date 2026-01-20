Cloud storage senza abbonamenti: l'offerta di pCloud

Grazie agli sconti attualmente attivi sui piani pCloud, questo è uno dei momenti più convenienti per investire in uno spazio cloud pensato per durare nel tempo. L’offerta include soluzioni con abbonamento mensile o annuale, e pianiLifetime con pagamento unico. Proprio quest’ultima opzione rappresenta il cuore della proposta pCloud: una scelta pensata per chi vuole eliminare definitivamente i costi ricorrenti e affidarsi a uno spazio digitale sicuro, stabile e a lungo termine.
I prezzi sono finali e includono traffico di condivisione dedicato. È inoltre possibile effettuare un upgrade successivo verso un piano Lifetime di livello superiore. Tutti gli acquisti sono coperti da 14 giorni soddisfatti o rimborsati e protetti da pagamento crittografato SSL a 256 bit.
Sicurezza svizzera e controllo dei dati
pCloud conserva i file in data center certificati, soggetti alle rigorose leggi sulla privacy svizzere. La protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit garantiscono un livello di sicurezza elevato, pensato anche per chi gestisce dati sensibili o archivi professionali.
Gestione file, collaborazione e backup intelligente
La piattaforma consente di caricare file di qualsiasi dimensione senza limiti di velocità, recuperare versioni precedenti fino a 30 giorni e condividere contenuti tramite link protetti da password. La collaborazione è semplificata grazie a cartelle condivise e richieste di upload dedicate. pCloud supporta inoltre il backup automatico da dispositivi mobili, desktop e servizi di terze parti, mantenendo i file sincronizzati su tutti i dispositivi, anche offline.
Media, accesso e piani condivisi
Lo streaming integrato permette di accedere a musica e video senza download locali, mentre la modalità di sincronizzazione intelligente evita di occupare spazio sul dispositivo. Per nuclei familiari o piccoli team è disponibile il pCloud Family, un unico piano condiviso fino a 5 utenti, con ulteriore risparmio. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
