Cloud storage con piani a vita e base in Svizzera: estate con pCloud

L'estate è sinonimo di foto, video, musica, tutti file che occupano una memoria significativa e per cui andrebbe scelto un servizio di cloud storage con piani a vita. Non tutti gli spazi di archiviazione cloud sono però sicuri, come sanno bene gli utenti che in passato si sono lasciati convincere da soluzioni gratuite o quasi, salvo poi rimanere scottati.
Tra i servizi più convincenti in tal senso segnaliamo pCloud, azienda con base in Svizzera che ha dalla sua prezzi concorrenziali per i suoi piani a vita che raggiungono fino i 10 TB di spazio e prezzi a partire da 199 euro. Come è facile intuire, è richiesto un unico pagamento a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali.
I piani a vita di pCloud in offerta
Ricapitoliamo dunque l'offerta attuale sui piani a vita del servizio pCloud:
- 199 euro invece di 299 euro per il piano a vita Premium con spazio di archiviazione pari a 500 GB
- 399 euro invece di 599 euro per il piano a vita Premium Plus con spazio di archiviazione pari a 2 TB
- 1.190 euro invece di 1.890 euro per il piano a vita Ultra con spazio di archiviazione pari a 10 TB
Ciascun piano del servizio di cloud storage pCloud offre una garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto, entro cui è possibile richiedere il rimborso completo di quanto speso nell'eventualità il servizio non fosse di proprio gradimento.
Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto: