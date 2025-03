Cloud storage in Svizzera per mettere in cassaforte i propri dati

Per quanti sono alla ricerca di uno spazio di archiviazione sicuro e crittografato, segnaliamo l'ultima offerta di pCloud, servizio di cloud storage con base in Svizzera che vanta un livello di privacy di gran lunga superiore rispetto ad alternative più blasonate.

Questi i prezzi dei vari piani disponibili.

Piani annuali

Premium 500 GB: 49,99 euro in un anno anziché 59,88 euro

Premium Plus 2 TB: 99,99 euro in un anno anziché 119,88 euro

Ultra 10 TB: 199,99 euro in un anno anziché 239,88 euro

Piani a vita

Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro (pagamento unico)

Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro (pagamento unico)

Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili sul sito ufficiale del servizio di cloud storage pCloud.

Un esempio di caso d'uso del servizio pCloud

Ipotizziamo ad esempio di gestire un'agenzia di marketing digitale e di avere diversi collaboratori sparsi in varie città. La nostra necessità è di trovare una soluzione affidabile per conservare file aziendali quali documenti, immagini e progetti, così come di condividerli in modo sicuro con il team.

L'utilizzo di un servizio come pCloud consente di caricare tutti i file di lavoro su uno spazio di archiviazione crittografato, organizzandoli per giunta in cartelle dedicate. Dopo l'archiviazione, si ha poi la possibilità di sfruttare la funzionalità di condivisione tramite link protetti da password, in modo da inviare i file più sensibili ai propri clienti senza correre alcun tipo di rischio.

Non solo però, perché grazie ad una soluzione come quella di pCloud anche gli altri dipendenti possono collaborare in tempo reale al progetto, effettuando l'accesso ai file aggiornati in modo sicuro e senza dover più inviare e-mail con allegati pesanti. Un ulteriore vantaggio è dato dall'opzione di backup automatico, che consente di evitare la perdita dei file più importanti.

