Cloud storage di fiducia con base in Svizzera a partire da 219€ (piano a vita)

Se le foto e i video dell'ultima vacanza hanno esaurito la memoria interna del proprio smartphone, si può prendere in considerazione il trasferimento dei propri contenuti multimediali in uno spazio cloud. Una soluzione in tal senso, più affidabile anche rispetto ai servizi in abbonamento proposti dalle principali aziende statunitensi, arriva da pCloud, azienda di cloud storage con base in Svizzera che propone piani a vita a partire da 219 euro con crittografia a 256 bit e il rispetto di una delle leggi più severe al mondo per la privacy dei dati personali.

Prima di ricordare le due principali caratteristiche del servizio, ecco i prezzi dei piani a vita di pCloud in offerta:

219 euro invece di 279 euro per il piano a vita Premium da 500 GB di spazio di archiviazione per sempre

invece di 279 euro per il piano a vita Premium da 500 GB di spazio di archiviazione per sempre 499 euro invece di 709 euro per il piano a vita Premium Plus da 2 TB di spazio di archiviazione per sempre

invece di 709 euro per il piano a vita Premium Plus da 2 TB di spazio di archiviazione per sempre 1.499 euro invece di 2.799 euro per il piano a vita Ultra da 10 TB di spazio di archiviazione per sempre

Trattandosi di piani a vita, è richiesto un unico pagamento, di conseguenza nel medio-lungo termine sono nettamente più convenienti rispetto a qualsiasi altro piano di abbonamento mensile o annuale.

Detto questo, il cloud storage di pCloud vanta due punti di forza notevoli come l'utilizzo della crittografia AES a 256 bit per la protezione dei file conservati in cloud più la sede dell'azienda stessa in Svizzera. Quest'ultimo non è un elemento banale, dal momento che il Paese elvetico fa rispettare alle società del suo Paese una tra le leggi più severe al mondo riguardo la privacy delle informazioni personali degli utenti.

Infine, ciascun piano gode di una garanzia di rimborso di 14 giorni nell'eventualità il servizio non sia di proprio gradimento o non soddisfi le aspettative iniziali.

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