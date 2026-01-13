Cloud storage crittografato: Internxt taglia i prezzi dell’87%

Se sei alla ricerca di un servizio di cloud storage, Internxt offre un approccio radicalmente orientato alla tutela dei dati personali. A differenza dei servizi tradizionali, Internxt utilizza crittografia end-to-end a conoscenza zero, garantendo che solo l’utente possa accedere ai propri file. L’offerta attuale consente di accedere alla suite completa con uno sconto dell’87%, rendendo il servizio una delle soluzioni più convenienti per chi cerca sicurezza avanzata a un costo contenuto.

Crittografia post-quantica e codice open source

Uno degli elementi più rilevanti di Internxt è l’adozione della crittografia post-quantistica, progettata per resistere anche alle future minacce legate al calcolo quantistico. Tutti i dati sono cifrati sia in transito sia a riposo, senza che password o chiavi vengano mai archiviate sui server. Inoltre, l’intero codice è open source e pubblicato su GitHub, permettendo verifiche indipendenti e un livello di trasparenza raro nel settore del cloud storage.

Drive, VPN, Antivirus e nuovi strumenti integrati

Internxt non si limita allo storage. La piattaforma include Internxt Drive per l’archiviazione sicura, una VPN crittografata, un antivirus, un cleaner per la gestione dei file inutili e servizi in arrivo come Mail e Meet, pensati per comunicazioni private e senza tracciamento. I piani Premium e Ultimate introducono anche funzionalità avanzate come versioning dei file, collaborazione protetta, supporto NAS, WebDAV e CLI, rendendo la soluzione adatta anche a professionisti e team.

Piani disponibili e garanzia di rimborso

I piani Essential, Premium e Ultimate partono rispettivamente da 1 TB, 3 TB e 5 TB di spazio crittografato, con autenticazione a due fattori, backup del computer e condivisione protetta da password. Tutti gli abbonamenti includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, consentendo di testare il servizio senza rischi. La verifica indipendente da parte di Securitum e la piena conformità al GDPR rafforzano ulteriormente l’affidabilità della piattaforma. Per conoscere l’offerta completa di Internxt Drive clicca qui.

