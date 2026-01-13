Cloud storage crittografato: Internxt taglia i prezzi dell’87%

Se sei alla ricerca di un servizio di cloud storage, Internxt offre un approccio radicalmente orientato alla tutela dei dati personali. A differenza dei servizi tradizionali, Internxt utilizza crittografia end-to-end a conoscenza zero, garantendo che solo l’utente possa accedere ai propri file. L’offerta attuale consente di accedere alla suite completa con uno sconto dell’87%, rendendo il servizio una delle soluzioni più convenienti per chi cerca sicurezza avanzata a un costo contenuto.
Crittografia post-quantica e codice open source
Uno degli elementi più rilevanti di Internxt è l’adozione della crittografia post-quantistica, progettata per resistere anche alle future minacce legate al calcolo quantistico. Tutti i dati sono cifrati sia in transito sia a riposo, senza che password o chiavi vengano mai archiviate sui server. Inoltre, l’intero codice è open source e pubblicato su GitHub, permettendo verifiche indipendenti e un livello di trasparenza raro nel settore del cloud storage.
Drive, VPN, Antivirus e nuovi strumenti integrati
Internxt non si limita allo storage. La piattaforma include Internxt Drive per l’archiviazione sicura, una VPN crittografata, un antivirus, un cleaner per la gestione dei file inutili e servizi in arrivo come Mail e Meet, pensati per comunicazioni private e senza tracciamento. I piani Premium e Ultimate introducono anche funzionalità avanzate come versioning dei file, collaborazione protetta, supporto NAS, WebDAV e CLI, rendendo la soluzione adatta anche a professionisti e team.
Piani disponibili e garanzia di rimborso
I piani Essential, Premium e Ultimate partono rispettivamente da 1 TB, 3 TB e 5 TB di spazio crittografato, con autenticazione a due fattori, backup del computer e condivisione protetta da password. Tutti gli abbonamenti includono una garanzia di rimborso di 30 giorni, consentendo di testare il servizio senza rischi. La verifica indipendente da parte di Securitum e la piena conformità al GDPR rafforzano ulteriormente l’affidabilità della piattaforma. Per conoscere l’offerta completa di Internxt Drive clicca qui.
Se vuoi aggiornamenti su Cloud inserisci la tua email nel box qui sotto: