Cloud storage con Internxt: sicurezza, privacy e fino a 2 TB per i propri dati

Nella scelta del servizio di cloud storage a cui affidare i propri dati è possibile valutare, con molta attenzione, la proposta di Internxt. Il servizio di storage in cloud, infatti, si contraddistingue per un'attenzione particolare alla sicurezza ed alla privacy dei dati senza, però, trascurare un abbondante spazio d'archiviazione.

Gli utenti che scelgono Internxt (sia per i file personali che per il business) hanno la possibilità di poter contare sulla crittografia dei dati. Il servizio, inoltre, non utilizza i dati dei suoi utenti per finalità di marketing, garantendo la massima privacy. Per quanto riguarda lo spazio d'archiviazione in cloud, invece, si può arrivare fino a 2 TB.

Internxt mette a disposizione diversi piani per i suoi utenti: c'è un piano gratuito con 10 GB di spazio e una serie di opzioni a pagamento a partire da appena 0,89 euro al mese. Per scoprire le offerte di Internxt è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Internxt: il cloud sicuro per salvare i propri dati nel rispetto della privacy

Grazie ad una vasta scelta di piani di archiviazione, Internxt si candida ad essere uno dei punti di riferimento del settore del cloud storage. A disposizione degli utenti, infatti, il servizio propone tre diverse opzioni:

20 GB al costo di 0,89 euro al mese con fatturazione annuale oppure 0,99 euro al mese con fatturazione mensile

al costo di 0,89 euro al mese con fatturazione annuale oppure 0,99 euro al mese con fatturazione mensile 200 GB al costo di 3,49 euro al mese con fatturazione annuale oppure 4,49 euro al mese con fatturazione mensile

al costo di 3,49 euro al mese con fatturazione annuale oppure 4,49 euro al mese con fatturazione mensile 2 TB al costo di 8,99 euro al mese con fatturazione annuale oppure 9,99 euro al mese con fatturazione mensile

Per testare il servizio, tramite il link qui di sotto da cui è possibile creare un account in pochi step, è possibile anche sfruttare 10 GB gratis di spazio d'archiviazione protetto. Tutti i piani di storage previsti da Internxt sono senza vincoli e con la possibilità di disattivare in qualsiasi momento il rinnovo automatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.