Cloud storage a vita senza abbonamento: a chi conviene e come attivarlo

Tra i vari servizi di cloud storage è possibile puntare su soluzioni "a vita" e senza abbonamento. Si tratta di servizi che consentono di acquistare un certo quantitativo di spazio d'archiviazione in cloud (500 GB, 1 TB, 2 TB etc.) con un pagamento una tantum, senza costi ricorrenti, senza vincoli e senza il rischio di perdere l'accesso ai propri dati.

Tra i principali servizi per il cloud storage a vita troviamo pCloud che mette a disposizione varie opzioni per acquistare spazio di storage senza abbonamento:

Come funziona il cloud storage a vita e senza abbonamento e a chi conviene

Il funzionamento di queste soluzioni di storage è molto intuitivo. Si tratta di servizi analoghi al cloud in abbonamento ma che non prevedono costi ricorrenti ma solo un costo iniziale. Di fatto, si "compra" uno spazio online in cloud che resterà sempre accessibile da tutti i propri dispositivi. In questo modo, non ci sono costi extra tenere in considerazione e non c'è il rischio che il canone mensile incrementi come, ad esempio, avvenuto in questi ultimi mesi con diversi provider del settore cloud. Basta scegliere il quantitativo di spazio cloud di cui si ha bisogno, verificare le offerte e completare l'acquisto. Lo spazio acquistato resterà "a vita" a propria disposizione.

I servizi di cloud storage a vita, in genere, presentano queste caratteristiche:

un costo iniziale più alto rispetto ai servizi in abbonamento

l'assenza di un canone mensile

la possibilità di rientrare dell'investimento iniziale dopo 3-4 anni rispetto a quanto si pagherebbe restando con un servizio in abbonamento

A chi conviene il cloud senza abbonamento? Quest'opzione conviene a tutti gli utenti che hanno la certezza di aver bisogno a tempo indeterminato di spazio in cloud. In questo modo, la spesa iniziale sarà facilmente ammortizzata e si rientrerà dell'investimento in pochi anni, andando poi ad azzerare i costi del cloud successivamente.

Cloud a vita: ecco l'offerta di pCloud

Per chi è alla ricerca di un servizio di cloud storage a vita ci sono le offerte di pCloud. Il servizio in questione propone tre opzioni:

500 GB a 199 euro invece di 570 euro

invece di 570 euro 2 TB a 399 euro invece di 1140 euro

invece di 1140 euro 10 TB a 1190 euro invece di 6000 euro

Ci sono poi soluzioni Famiglia e Business che consentono l'accesso allo spazio in cloud per più utenti e con ulteriori vantaggi. Un confronto con Google One, a parità di spazio cloud, evidenzia la convenienza di pCloud. Dopo 4 anni, infatti, i costi sono uguali tra l'abbonamento annuale di Google One e l'acquisto a vita di pCloud. Nei successivi quattro anni, invece, si risparmierà 100 euro all'anno.

Per tutti i dettagli sull'offerta di pCloud è possibile accedere al link qui di sotto. Tutti i piani possono essere acquistati con PayPal optando per il pagamento in 3 rate senza interessi.

