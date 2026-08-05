Cloud storage a vita europeo e sicuro fino a 5 TB con Internxt

Se i recenti sviluppi internazionali vi hanno portato ad avere un ripensamento sull’utilizzo dei servizi statunitensi, e in particolare sull’affidare i vosti ricordi a piattaforme cloud che hanno base in America, potete valutare il passaggio a Internxt, servizio di cloud storage europeo con crittografia post-quantistica e a conoscenza zero.

Internxt offre fino a 5 TB di spazio di archiviazione crittografato, con prezzi a partire da 285 euro per i suoi piani a vita. Quest’ultimi, a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali, hanno il vantaggio di non richiedere pagamenti ricorrenti, con un sensibile vantaggio nel medio-lungo periodo.

Di seguito i prezzi scontati dei piani a vita di Internxt nell’ambito dell’ultima promozione disponibile sul sito ufficiale:

285 euro: 1 TB di spazio di archiviazione crittografato scegliendo il piano Essential (invece di 1.900 euro)

di spazio di archiviazione crittografato scegliendo il piano Essential (invece di 1.900 euro) 435 euro: 3 TB di spazio di archiviazione crittografato scegliendo il piano Premium (invece di 2.900 euro)

di spazio di archiviazione crittografato scegliendo il piano Premium (invece di 2.900 euro) 585 euro: 5 TB di spazio di archiviazione crittografato scegliendo il piano Ultimate (invece di 3.900 euro)

Lo sconto sui piani a vita dell’azienda di cloud storage spagnola con base a Valencia è nell’ordine dell’85%. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato e include una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto. Confermiamo anche che è richiesto un unico pagamento, dopo il quale si potrà avere accesso al piano in questione a vita.

A tutto questo, poi, si aggiunge la natura open source dell’intero progetto. Il codice di Internxt è infatti reso pubblico su GitHub, all’insegna della massima trasparenza per aziende e clienti.

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