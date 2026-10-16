Cloud storage a vita europeo e sicuro a partire da 219€

Se si sta prendendo in considerazione l’acquisto di un piano a vita di un servizio di cloud storage europeo, l’azienda pCloud con sede in Svizzera propone piani a partire da 219 euro. Al di là del fatto di essere una società all’interno del continente europeo, pCloud vanta oltre 24 milioni di clienti e la crittografia AES a 256 bit, che unita alla protezione dei canali TLS/SSL garantisce un elevato livello di sicurezza per i file conservati all’interno dello spazio cloud. In ciascun piano sono inclusi poi anche altri servizi senza costi aggiuntivi, tra cui pCloud Docs per creare, modificare e collaborare sui file in tempo reale, e pCloud Photos per organizzare, visualizzare e modificare i propri contenuti multimediali.

Tutti i piani godono inoltre della garanzia di rimborso della durata di 14 giorni. Nell’eventualità dunque il servizio non soddisfi le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo tramite un’apposita sezione. Per quanto riguarda invece il pagamento, è possibile scegliere tra varie opzioni come Visa, Mastercard, American Express, Discover e PayPal.

Detto questo, ecco i nuovi prezzi scontati dei piani a vita di pCloud nell’ambito dell’ultima iniziativa:

219 euro per 500 GB di spazio cloud a vita : prezzo scontato del piano Premium 500 GB, invece del prezzo di listino di 279 euro

: prezzo scontato del piano Premium 500 GB, invece del prezzo di listino di 279 euro 499 euro per 2 TB di spazio cloud a vita : prezzo scontato del piano Premium Plus 2 TB, invece del prezzo di listino di 709 euro

: prezzo scontato del piano Premium Plus 2 TB, invece del prezzo di listino di 709 euro 499 euro per 10 TB di spazio cloud a vita: prezzo scontato del piano Ultra 10 TB, invece del prezzo di listino di 1.499 euro

In ogni momento, inoltre, è possibile aumentare lo spazio di archiviazione del proprio account a vita, acquistando un ulteriore piano Lifetime. Se ad esempio si finiscono 500 GB del piano a vita Premium, si può acquistare il piano Premium Plus 2 TB, così da avere uno spazio complessivo di 2,5 TB.

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