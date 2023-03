Cloud storage a vita: ecco quanto si risparmia rispetto ad un abbonamento per 2 TB

I servizi di cloud storage sono, in genere, caratterizzati da un sistema in abbonamento (con canone annuale o mensile) ma nel lungo periodo scegliere un servizio di cloud storage "a vita" e senza costi ricorrenti è sicuramente la scelta migliore, garantendo un risparmio notevole.

Il punto di riferimento assoluto per chi è alla ricerca di un cloud storage a vita è, senza dubbio, pCloud che propone diverse offerte per gli utenti che preferiscono acquistare invece che noleggiare uno spazio cloud. Queste soluzioni garantiscono un risparmio netto rispetto alle proposte in abbonamento, al netto di una spesa iniziale maggiore.

Prendiamo il caso del piano 2 TB. Acquistare questo spazio con pCloud ha un costo di 399 euro (pagabili in 3 rate con PayPal). Un abbonamento da 2 TB in cloud, invece, costa 99,99 euro all'anno scegliendo, ad esempio, uno dei principali provider del settore come Google One.

Dopo quattro anni, il cloud storage a vita e quello in abbonamento avranno raggiunto lo stesso costo. Successivamente, però, chi ha scelto pCloud invece che Google One potrà contare su un risparmio di 99,99 euro all'anno.

Le offerte di pCloud sono attivabili direttamente online. Oltre al piano da 2 TB sono disponibili anche il piano da 500 GB a 199 euro e il piano da 10 TB a 1.190 euro. Ci sono anche piani business e soluzioni famiglia per l'accesso di più utenti.

Quanto si risparmia con il cloud storage a vita di pCloud: il caso dei 2 TB

Analizziamo nel dettaglio i costi per 2 TB a vita con pCloud e 2 TB in abbonamento con Google One (ma potrebbe essere qualsiasi altro provider del settore con prezzi simili). La spesa iniziale da sostenere è:

pCloud : 399 euro pagabili in 3 rate mensili con PayPal

: 399 euro pagabili in 3 rate mensili con PayPal Google One: 99,99 euro per l'accesso al cloud per un anno

Dopo quattro anni di servizio, però, la spesa totale sarà:

pCloud : 399 euro

: 399 euro Google One: 399,96 euro

Dal quarto anno, per accedere a Google One sarà necessario continuare a pagare 99,99 euro all'anno (nell'ipotesi di prezzo bloccato ma potrebbero esserci dei rincari). Con pCloud, invece, non ci sono costi. L'accesso al cloud è "a vita" e senza costi aggiuntivi o ricorrenti.

Per attivare una delle offerte di pCloud è possibile seguire il link qui di sotto:

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.