Cloud storage a vita e senza abbonamento: ecco perché la scelta migliore è pCloud

I servizi di cloud storage si dividono in servizi in abbonamento, che prevedono un canone mensile o annuale, e servizi "lifetime" che garantiscono l'accesso a vita allo spazio cloud acquistato, con un pagamento una tantum. In questi ultimi mesi, un numero sempre maggiore di utenti sta scegliendo le soluzioni il cloud storage a vita che diventa sempre più conveniente, eliminando i costi ricorrenti.

Tra i migliori servizi di questo tipo troviamo pCloud: per i suoi utenti, infatti, la piattaforma offre tre opzioni di cloud "a vita". C'è il piano base da 500 GB che costa 199 euro una tantum. A completare l'offerta ci sono il piano da 2 TB che costa 399 euro ed il piano da 10 TB che costa 1.190 euro. Tutte e tre le soluzioni possono essere acquistate pagando in 3 rate con PayPal.

Una volta acquistato il piano desiderato, lo spazio cloud resterà a disposizione dell'utente per sempre, senza alcun costo aggiuntivo successivo. Da notare che pCloud è multi-piattaforma (lo storage in cloud è accessibile da qualsiasi dispositivo, via web o tramite le app del servizio) e può contare su strumenti avanzati di sicurezza, come la crittografia dei dati, per proteggere le informazioni archiviate.

Per attivare una delle offerte pCloud è sufficiente accedere al sito ufficiale, linkato qui di seguito, scegliere il piano desiderato e completare l'acquisto. Il servizio include anche una serie di piani Famiglia e piani Business per soddisfare appieno tutte le tipologie di cliente.

Con il cloud storage a vita di pCloud si risparmia rispetto ai servizi in abbonamento

Scegliere un servizio di cloud storage a vita significa dover fare i conti con una spesa iniziale molto più alta (anche se c'è la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal). Nel corso del tempo, però, la convenienza di soluzioni come pCloud emerge chiaramente. Per evidenziare quest'aspetto andiamo a fare un confronto tra il piano da 2 TB a vita di pCloud e quello in abbonamento di Google One:

con pCloud è necessaria una spesa iniziale di 399 euro e non ci sono costi ricorrenti

Di conseguenza, pCloud e Google One presentano lo stesso costo dopo quattro anni dall'attivazione del servizio (nell'ipotesi che Google non aumenti i prezzi). Successivamente, per chi ha scelto pCloud ci sarà un risparmio di 99 euro all'anno con la possibilità sempre di aggiungere ulteriore spazio di archiviazione in cloud in caso di necessità.

Per scoprire e attivare una delle offerte di pCloud è possibile seguire il link qui di seguito:

