Cloud sicuro a prezzo ridotto: tutti i piani di Internxt sono al -80%

La nuova promozione lanciata da Internxt è l'occasione giusta per attivare un nuovo abbonamento a un servizio di cloud storage. Per un periodo di tempo limitato, infatti, tutti i piani annuali di Internxt sono scontati dell'80%, garantendo un risparmio enorme agli utenti.

Oltre al piano gratuito da 10 GB, infatti, Internxt propone il piano da 20 GB al costo dei 2,14 euro per un annuo e il piano da 200 GB al costo di appena 8,38 euro per un anno. L'offerta più interessante riguarda il piano da 2 TB che prevede una spesa di 21,58 euro per un anno.

Tutte le versioni proposte dal servizio di Internxt consentono la creazione di un account anonimo e la possibilità di archiviare i condividere file criptati, per il massimo della privacy. Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto dell'80% sarà valido per un periodo di tempo limitato.

-80% su tutti i piani annuali di Internxt

Si tratta di un'opportunità davvero da non perdere quella proposta da Internxt. Lo sconto dell'80% consente di ottenere un risparmio reale sull'abbonamento annuale proposto dal servizio. Grazie alla promozione in corso, quindi, bastano poco più di 21 euro per accedere a 2 TB per un anno, conservando tutti i servizi di sicurezza che, da sempre, caratterizzano il servizio.

Al termine del periodo promozionale sarà possibile passare al piano gratuito da 10 GB oppure attivare un nuovo abbonamento mensile o annuale. Da notare, inoltre, che Internxt mette a disposizione anche piani per il cloud a vita, con 2 TB che costano appena 299 euro.

Per maggiori dettagli sulla promozione e per poter attivare il piano più adatto alle proprie necessità, beneficiando dello sconto dell'80% applicato al canone dell'abbonamento annuale, è possibile seguire il link riportato qui di sotto. L'attivazione è rapida e permette di accedere subito al proprio spazio cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.