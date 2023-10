Cloud senza abbonamento, solo con pCloud: sconto del 33% sui piani a vita

pCloud offre ora un'offerta imperdibile che ti consente di ottenere il massimo dai suoi servizi a vita a un prezzo irresistibile. Con uno sconto del 33% potrai ottenere uno dei due piani a vita offerti dalla piattaforma - quello da 500 GB a soli 199 euro e quello da 2 TB a 399 euro. I prezzi sono da intendersi una tantum, poiché i piani sono a vita: una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre.

Le funzionalità integrate e i piani in offerta

Il piano pCloud Premium 500 GB è ideale per chi ha bisogno di spazio sufficiente per documenti, foto e video. Invece di pagare 299 euro, ora puoi garantirti 500 GB di spazio cloud a vita per soli 199 euro.

Per coloro che necessitano di spazio extra, il piano pCloud Premium Plus 2 TB è la scelta perfetta. Con uno sconto del 33%, puoi accedere a 2 TB di spazio cloud per un pagamento unico di soli 399 euro anziché 599 euro.

Con pCloud, non solo otterrai uno spazio cloud sicuro a vita, ma avrai anche accesso a un'ampia gamma di funzionalità avanzate che renderanno la gestione dei tuoi dati più efficiente che mai. Tra quelle incluse troviamo:

Condividi file e cartelle facilmente, invita utenti a collaborare e monitora le statistiche dei tuoi link condivisi;

Tutti i tuoi dati sono protetti con protezione TLS/SSL , crittografia 256-bit AES e 5 copie dei file su server diversi. Inoltre, hai la possibilità di aggiungere un grado extra di crittografia per una protezione ancora maggiore;

, crittografia e 5 copie dei file su server diversi. Inoltre, hai la possibilità di aggiungere un grado extra di crittografia per una protezione ancora maggiore; Carica automaticamente le tue foto, estendi lo spazio attraverso pCloud Drive , accedi offline in modo selettivo e sincronizza i tuoi dati tra diversi dispositivi;

, accedi offline in modo selettivo e sincronizza i tuoi dati tra diversi dispositivi; Con un lettore video e audio integrato, dimensione e velocità dei file illimitata, godrai di un'esperienza multimediale senza interruzioni;

Accedi alle versioni precedenti dei tuoi file, esegui il recupero dei dati e carica file da servizi come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos. Inoltre, hai 10 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati;

Il pagamento avviene in modo criptato con un grado di sicurezza 256-bit SSL, garantendo che le tue informazioni personali siano sempre al sicuro.

Non perdere questa occasione: l'offerta è disponibile a tempo limitato e rappresenta un risparmio significativo rispetto ai costi di abbonamento mensili o annuali proposti dalle altre piattaforme. Scegli il tuo piano e ottieni subito il tuo spazio cloud a vita con uno sconto del 33%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.