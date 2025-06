Cloud senza abbonamento: scegli Internxt e paga una sola volta fino a 5TB

Nell’era digitale in cui conserviamo online documenti, foto, video e dati personali, scegliere un servizio cloud sicuro e affidabile è diventato fondamentale. Internxt si distingue per la sua attenzione alla privacy degli utenti, all’etica dei dati e alla protezione completa grazie a una tecnologia avanzata e trasparente.

Con crittografia end-to-end e un’infrastruttura decentralizzata, Internxt garantisce che solo l’utente possa accedere ai propri file. Nessun intermediario, nessun accesso esterno: la proprietà e la sicurezza dei dati restano totalmente in mano all’utente.

Perché scegliere Internxt

Oltre allo spazio di archiviazione, Internxt offre un pacchetto completo per la sicurezza online, che include:

VPN integrata , per una navigazione sicura e privata;

Antivirus incluso , per proteggere i tuoi dispositivi da malware e minacce;

File sharing protetto , grazie alla possibilità di impostare password e limiti di accesso;

Crittografia post-quantistica , per una protezione avanzata a prova di futuro;

Protocollo zero-knowledge, che assicura che nemmeno Internxt possa visualizzare i tuoi contenuti.

Tutti i servizi sono open-source e progettati per garantire massima trasparenza e controllo. Internxt propone piani a pagamento una tantum, validi per sempre. Un’opzione ideale per chi desidera evitare abbonamenti ricorrenti, aumenti di prezzo e costi nascosti. Ecco i tre piani disponibili, tutti scontati del 70%: Essential: 1 TB a 270€, Premium: 3 TB a 570€ e Definitivo: 5 TB a 870€ (la scelta più apprezzata dagli utenti). Internxt si dimostra un alleato ideale per chi desidera conservare, organizzare e proteggere i propri file in modo sicuro e duraturo. Visita il sito ufficiale di Internxt per maggiori dettagli sui piani e per attivare l’offerta disponibile per un periodo limitato. Affrettati e non perdere questa promozione unica e incredibile.

