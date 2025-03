Cloud privato: Internxt presenta i nuovi piani con antivirus e VPN

L'azienda spagnola Internxt, leader in Europa per i servizi di cloud storage, ha da poco presentato i nuovi piani che integrano un antivirus premium e un servizio VPN. I prezzi partono da 2 euro al mese per il piano annuale base, mentre per i piani a vita si parte da 180 euro (pagamento unico).

Tutti i piani Internxt garantiscono un accesso completo al pacchetto di soluzioni che include i servizi Drive, Send, VPN, Antivirus, Meet e Mail. Le altre funzionalità incluse sono il backup dei file, la crittografia post-quantistica, l'autenticazione a due fattori e la condivisione dei file protetta da password.

Internxt: il cloud privato e sicuro si rinnova

Per chi è alla ricerca di uno spazio cloud privato segnaliamo Internxt, servizio di cloud storage con base a Valencia, in Spagna, che fa della privacy il suo principale punto di forza. A differenza di altri servizi cloud più blasonati, non memorizza né le password né i dati dei suoi utenti, garantendo peraltro la crittografia di tutti i file durante il trasferimento dal dispositivo in uso allo spazio cloud.

All'archiviazione privata si aggiunge poi la natura del codice open-source e trasparente. Riguardo a ciò, Internxt rende noto che il suo codice sorgente è disponibile su GitHub, dove chiunque può revisionarlo e verificarlo, proprio perché è un'azienda che non ha nulla da nascondere (ad eccezione dei dati).

A tutto questo si aggiunge poi la verifica indipendente da parte di Securitum, società di penetration testing leader nel Vecchio Continente. Il report di Securitum certifica la sicurezza del servizio Internxt e la sua conformità al GDPR.

Infine, ecco il riepilogo dei prezzi dei vari piani disponibili.

Piani annuali

Essenziale: 2 euro al mese invece di 9,99 euro

Premium: 4 euro al mese invece di 19,99 euro

Definitivo: 6 euro al mese invece di 29,99 euro

Piani a vita

Essenziale: 180 euro invece di 900 euro (pagamento unico)

Premium: 380 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico)

Definitivo: 580 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico)

