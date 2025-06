Cloud privato e sicuro: i piani a vita di Internxt sono in sconto del 70%

Gli utenti che hanno a cuore la privacy dei propri file potrebbero prendere in considerazione l'ultima offerta di Internxt, il servizio di cloud storage privato e sicuro con base a Valencia, in Spagna. Nell'ambito della nuova promozione i piani a vita sono in sconto del 70%, con prezzi a partire da 270 euro e un risparmio fino a 2.030 euro in base al piano scelto.

Sono diversi i principali punti di forza della soluzione cloud proposta da Internxt. Tra questi figurano la crittografia a conoscenza zero, il servizio di rete privata virtuale, l'integrazione di un efficace antivirus e l'esecuzione del backup dei propri file. A tutto questo poi si aggiunge il codice sorgente open-source, verificabile da tutti per una trasparenza che non è semplice trovare in servizi analoghi.

L'ultima offerta di Internxt

Grazie allo sconto del 70% su tutti e tre i piani a vita, Internxt si propone come una delle soluzioni migliori dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Questi i nuovi prezzi calcolando la promozione in corso:

1TB: 270 euro invece di 900 euro, per un risparmio di 630 euro rispetto al prezzo precedente (piano Essential);

3TB: 570 euro invece di 1.900 euro, per un risparmio di 1.330 euro rispetto al prezzo precedente (piano Premium);

5TB: 870 euro invece di 2.900 euro, per un risparmio di 2.030 euro rispetto al prezzo precedente (piano Ultimate).

Privacy e sicurezza sono i due punti cardine su cui si basa l'offerta del servizio di cloud storage Internxt. Privacy garantita al 100% sia dalla crittografia a conoscenza zero che dal servizio di rete privata virtuale, mentre per quanto riguarda la sicurezza si può fare affidamento su un antivirus disponibile in tutti e tre i piani.

L'offerta di Internxt, grazie alla quale è possibile risparmiare il 70% sui piani a vita, è disponibile per un periodo di tempo limitato e raggiungibile tramite il link qui sotto.

