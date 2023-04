Cloud open source e crittografato: c'è Internxt, a metà prezzo

Sei stanco di usare servizi cloud che promettono di proteggere la tua privacy ma poi si rivelano poco affidabili? Allora devi assolutamente provare Internxt, il servizio di archiviazione cloud open source e zero-knowledge che ti garantisce al 100% la privacy dei tuoi dati.

Con Internxt non devi preoccuparti di nulla: i tuoi file saranno sempre protetti da accessi indesiderati e potenziali violazioni della privacy grazie alla crittografia avanzata e decentralizzata. E se scegli il piano Lifetime, hai la certezza di avere a disposizione uno spazio cloud a tua completa disposizione per sempre, senza costi fissi mensili né extra aggiuntivi. Per un periodo i tempo limitato, il piano a vita Internxt è disponibile scontato del 50%. A soli 149 euro, avrai ben 2 TB di spazio cloud da utilizzare come meglio credi, per sempre.

Quali funzionalità offre Internxt?

La piattaforma di Internxt è estremamente user-friendly e facile da usare, non richiede alcuna competenza tecnica e ti offre una vasta gamma di funzionalità, dalla semplice archiviazione di file alla condivisione di cartelle, backup, crittografia e sincronizzazione dei dati tra dispositivi.

Con Internxt, puoi archiviare tutti i tuoi ricordi fotografici, video, documenti di lavoro o personali in un luogo sicuro e protetto da ogni rischio. Uno degli aspetti più interessanti? Ogni dato caricato sul cloud di Internxt sarà disponibile simultaneamente su ogni dispositivo collegato al tuo account, così potrai accedervi in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Scegliendo Internxt avrai la certezza di proteggere la tua privacy e tutti i tuoi dati più importanti una volta per tutte, senza dover rinunciare a spazio in abbondanza e funzionalità avanzate. A soli 149 euro una tantum - in offerta a metà prezzo - otterrai ben 2 TB di spazio crittografato e protetto, che sarà per sempre tuo. Approfittane subito: la promozione è a tempo limitato.

