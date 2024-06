Cloud Object Storage e spazio cloud di Seeweb: soluzioni avanzate per la tua azienda

In una realtà in cui le decisioni aziendali sono sempre più data-driven e i volumi dei dataset sempre più estesi, allocare grandi quantità di informazioni soltanto localmente, in un’infrastruttura on-premise, è spesso l'opzione meno raccomandabile. Con la quantità e l'importanza dei dati, infatti, aumentano anche i costi, le complessità tecniche da gestire e gli adempimenti per la conformità alle normative sul trattamento come il GDPR. Lo storage in Cloud è invece in grado di garantire maggiori livelli di scalabilità e sicurezza, con il vantaggio di pagare unicamente per le risorse utilizzate.

Quali sono, quindi, i criteri per selezionare un servizio di Cloud Storage professionale nel quale archiviare e mettere in sicurezza i propri dati e file? Spazio, traffico e prestazioni sono solo alcuni degli aspetti in grado di determinare la scelta. Un provider come Seeweb propone, ad esempio, una soluzione Object Storage compatibile S3 basata sul modello di Storage as a Service - che offre anche pieno controllo sulle informazioni archiviate e una rete geograficamente distribuita per chi è alla ricerca di un’infrastruttura GDPR compliant.

Cos'è il Cloud Object Storage e come funziona

Volendo partire da una definizione semplice, possiamo descrivere un servizio di Cloud Storage come un’infrastruttura in cui i server immagazzinano in remoto dati di vario genere (dai documenti alle immagini statiche, passando per audio e video). Il cliente mantiene la piena titolarità sui dati, ma ne affida l’integrità e la protezione ad un’azienda esterna, in outsourcing. Il Cloud provider deve quindi garantire che le informazioni memorizzate nei server siano sempre accessibili a chi detiene i diritti su di esse, che non vadano perdute a causa di attacchi informatici, incidenti o calamità, e che siano conservate e trattate in modo conforme alle normative vigenti in tema di privacy (spesso estremamente severe come per il caso delle prescrizioni di legge europee).

Per assolvere a questo compito, Seeweb ha scelto di implementare un servizio di Cloud Object Storage, con cui è possibile accedere ai dati memorizzati da infrastrutture on-premise o da ambienti di Private Cloud. A differenza di quanto accade con i tradizionali sistemi di file storage, questa tecnologia consente di archiviare i dati sotto forma di oggetti: oltre ai dati stessi, ciascun oggetto include anche una quantità variabile di metadati che ne descrivono il contenuto e un identificatore univoco che lo rende riconoscibile e distinguibile dagli altri evitando ambiguità. La disponibilità di oggetti facilita inoltre l’integrazione dei dati con applicazioni e Web service in quanto si tratta di entità accessibili tramite API.

I vantaggi del Cloud Object Storage di Seeweb

I Cloud Object Storage Server di Seeweb sono ottimizzati per aziende di qualsiasi dimensione (e professionisti) che devono mettere in sicurezza quantità variabili di dati e desiderano gestirle tramite un servizio multipiattaforma. Il tutto con la sicurezza di conservare i propri dati e i propri file in un’infrastruttura Cloud affidabile grazie alla loro duplicazione su più server. Da questo punto di vista la natura dei dati gestiti non è rilevante: potrebbe trattarsi di contratti, progetti software, siti Web in attesa di pubblicazione, file media o informazioni sensibili su clienti o dipendenti. Saranno comunque sempre disponili, integri e protetti.

Si può utilizzare il servizio sfruttando i plugin per i CMS (Content Management System) più diffusi che interagiscono con le API S3 (Simple Storage Service). È inoltre supportato l’accesso diretto da Internet, grazie al quale utilizzare il sistema come piattaforma per il delivery dei contenuti - siano essi file statici, immagini statiche o video.

Sicurezza e conformità GDPR

Incidenti o malfunzionamenti che determinano l'alterazione, la sottrazione o la perdita di dati, possono causare danni reputazionali ed economici sia ai loro titolari che a chi li gestisce. La sicurezza diventa poi ancora più importante quando a richiederla sono normative, come la GDPR (General Data Protection Regulation) che, oltre a regolare la conservazione, il trattamento e la protezione dei dati, prevedono anche sanzioni molto pesanti in caso di comportamenti non aderenti alle prescrizioni.

Con il Cloud Object Storage di Seeweb le informazioni vengono archiviate sotto forma di oggetti indicizzabili, accorgimento che ne semplifica il reperimento e l’impiego. Tutti i file e i dati vengono duplicati su più server in tempo reale e il sistema sfrutta una rete geograficamente distribuita pronta a garantire continuità di servizio anche in caso di guasti e calamità naturali. Affidando i propri dati al Cloud Object Storage di Seeweb si ha pertanto la sicurezza di non perdere mai i propri dati.

In ottica di sovranità digitale, le informazioni sono archiviate sui server di Seeweb che è un Cloud Computing Provider europeo con quattro Data Center in Italia. In questa rete tutti i router e gli elementi critici sono ridondati per una protezione totale contro gli attacchi esterni. La protezione, l’integrità, la collocazione e la disponibilità continua dei dati rendono il servizio una soluzione completamente GDPR compliant.

Scalabilità e controllo dei costi

Tutto ciò avviene attraverso un’infrastruttura ad alta scalabilità. Se i volumi di lavoro e dati aumentano, il sistema è in grado di adeguare automaticamente lo spazio di storage e il traffico alle nuove esigenze di business, garantendo continuità di servizio e prestazioni elevate. Il modello di tariffazione non prevede costi nascosti che sono invece chiaramente indicati al momento dell’acquisto, con un vantaggio evidente per l’ottimizzazione del budget.

Seeweb mette inoltre a disposizione uno storage calculator in grado di fornire una stima indicativa dei costi in base ai volumi generati. Esso permette di calcolare questi ultimi in base allo spazio storage occupato nel mese solare e al traffico generato da e per il sistema di storage nel corso del mese.

Perché scegliere il Cloud Object Storage di Seeweb

L’offerta Cloud Object Storage di Seeweb prevede un uptime del 99.9% con penale pari al 100% del canone mensile. Pertanto, è lo stesso provider ad offrire una garanzia in solido dell’affidabilità e della qualità del suo servizio. In ogni caso, a fronte di qualsiasi imprevisto, è disponibile un servizio di assistenza attivo 24/24, tutti i giorni compresi i festivi, per qualsiasi necessità legata all’assistenza tecnica. Il pacchetto di base costa appena 27 euro al mese e comprende ben 1.000 GB (1 TB) di spazio per lo storage in cui allocare dati e file, 100 mila accessi in lettura e scrittura e 1.000 GB di traffico in uscita. Quello in entrata viene sempre fornito gratuitamente.

La scalabilità del servizio determina un adeguamento automatico nel caso sia necessaria una maggiore quantità di risorse, ad esempio 1TB di spazio extra (non frazionabile) o 1 TB di traffico extra (anch’esso non frazionabile). Il Cloud Object Storage di Seeweb è ottimizzato per offrire il miglior rapporto possibile tra costo ed efficienza e l’utente ha in ogni momento la possibilità di controllare le risorse e monitorare le spese.

Conclusioni

Chi cerca un servizio di Cloud Storage affidabile, scalabile, sicuro e performante, con pieno controllo sui costi grazie alla tariffazione pay per use, può trovare in Seeweb un riferimento ideale. L’infrastruttura è totalmente GDPR compliant, offrendo le massime garanzie di conformità alla normativa europea in tema di conservazione, protezione e trattamento dei dati che sono ormai indispensabili per qualsiasi azienda moderna, innovativa e data-driven.

In collaborazione con Seeweb