Cloud in abbonamento o a vita: ecco come scegliere il servizio giusto

Nella scelta del servizio di cloud storage su cui puntare è necessario distinguere tra le soluzioni in abbonamento e soluzioni a vita. Si tratta di due diversi sistemi che consentono a tutti gli utenti di poter contare su tanti GB in cloud per archiviare i propri dati in sicurezza.

Il cloud in abbonamento è la soluzione più nota e prevede il pagamento di un canone mensile o annuale con la necessità, quindi, di dover far fronte a costi ricorrenti per poter continuare ad utilizzare il servizio di archiviazione.

C'è poi il cloud a vita, come quello proposto da pCloud, che prevede per l'utente la possibilità di acquistare uno spazio in cloud ad un costo prestabilito e senza alcun pagamento ricorrente. Una soluzione di questo tipo prevede una spesa iniziale più alta ma, nel lungo periodo, offre un notevole risparmio.

Un esempio di servizio di cloud storage a vita è pCloud che prevede varie opzioni fino a 10 TB di spazio da acquistare con un pagamento una tantum.

Cloud in abbonamento o vita: ecco come fare la scelta giusta

Il cloud in abbonamento è la soluzione più diffusa, ideale per chi non ha esigenze particolari sia in termini di spazio che di caratteristiche del servizio di storage. Basterà mettere nel proprio budget il costo mensile o annuale del servizio in abbonamento per poter contare su spazio a sufficienza per le proprie necessità. Questa soluzione è però soggetta a costi ricorrenti e al rischio di aumento del canone da parte del provider del servizio.

Con il cloud a vita, invece, questi rischi si annullano. Basta acquistare lo spazio desiderato, con pagamento una tantum, per avere la certezza di poter contare sempre su di un ben preciso spazio in cloud. La spesa iniziale è più alta ma nel lungo periodo si registrerà un notevole risparmio.

È il caso, ad esempio, di pCloud. Il servizio di storage in cloud in questione prevede un costo di partenza di 199 euro per 500 GB oppure di 399 euro per 2 TB. Tali cifre equivalgono a circa 4 anni di cloud in abbonamento. Superato questo periodo, optare per il cloud a vita diventerà più vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.