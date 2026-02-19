Cloud hosting per alto traffico: la soluzione Aruba Hyper Hosting è in offerta

In rete c’è una costante che si protrae da tempo immemore: la lentezza dei siti web. Fin quando il problema interessa piccoli blog o portali senza valore poco male, ma se ad essere lento è un sito di un’attività ben avviata, un sito di notizie con un buon numero di visitatori ogni giorno o un e-commerce, allora si deve correre al più presto al riparo.

Riparo che può arrivare dalle più moderne soluzioni di cloud hosting, che permettono di ottenere le migliori performance per i siti e web app ad alto traffico. Una soluzione di questo tipo arriva ad esempio da Aruba con il nuovo Hyper Hosting, ora in promozione a partire da 199 euro più IVA per il primo anno.

I vantaggi di un Cloud Hosting

Scegliere un cloud hosting anziché un piano hosting tradizionale per la propria attività online consente di beneficiare di numerosi vantaggi, in primis maggiori prestazioni, indispensabili per siti che ricevono migliaia di visitatori ogni giorno. Nello specifico Hyper Hosting offre 8 CPU e 16 GB di RAM a tutti i suoi utenti.

L’altro vantaggio è possibilità di configurare il proprio hosting direttamente dal pannello Aruba, per una gestione più semplificata del proprio progetto e per monitorare il tutto con estrema facilità. In più, una soluzione come quella di Aruba presenta costi fissi, non vi sono dunque sorprese né costi nascosti, ma solo un prezzo vantaggioso per un servizio che include tutto il necessario per ottenere il massimo.

Infine, è possibile contare su un’assistenza clienti disponibile sette giorni su sette, a tutte le ore del giorno, con gli operatori sempre presenti.

La promozione in corso permette di aderire al primo anno di Hyper Hosting al prezzo scontato di 199 euro più IVA. Dopo il periodo promozionale, il piano si rinnoverà a 390 euro più IVA.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.