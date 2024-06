Cos'è il Cloud Hosting e come funziona il servizio di Seeweb

In una configurazione tradizionale, i siti Web vengono ospitati da un servizio di Web hosting, generalmente un hosting condiviso ottenuto tramite il frazionamento dello spazio disponibile in un singolo server fisico. In questo caso la scalabilità è limitata alle risorse messe a disposizione dal server stesso. Quindi, per espandere la capacità di storage e migliorare le performance, potrebbe essere necessario migrare verso un altro server o cambiare tipo di hosting. Inoltre, se la macchina ospitante dovesse andare offline per esigenze di manutenzione o guasti, tutti i siti presenti al suo interno risulterebbero inaccessibili.

Il Cloud Hosting, invece, sfrutta un’infrastruttura basata su server virtuali che lavorano insieme all'interno di un network: ciò permette di ottimizzare la distribuzione delle risorse, garantendo un alto livello di scalabilità e di uptime. Se un server nel Cloud manifesta un malfunzionamento, un altro server può sostituirlo (ridondanza) riducendo notevolmente il rischio di downtime e configurando al tempo stesso un'organizzazione più intelligente ed efficiente. Il carico di lavoro, inoltre, viene distribuito su più terminali migliorando le prestazioni e le risorse si adattano dinamicamente alle esigenze di traffico.

Orientarsi tra le varie offerte di Cloud Hosting potrebbe non essere facile: cerchiamo quindi di individuare le funzionalità indispensabili per questo tipo di configurazione prendendo come esempio la proposta di Seeweb, provider che offre un servizio fully managed ideale per siti Web statici, CMS e piattaforme di e-commerce compatibili con lo stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).

Vantaggi del Cloud Hosting di Seeweb

Tra i maggiori vantaggi che derivano dalla scelta del Cloud Hosting multidominio di Seeweb, vi è sicuramente il fatto di poter conciliare in un solo servizio gli aspetti più positivi di un hosting condiviso professionale, con la flessibilità di un Cloud server totalmente gestito. Analizziamo quindi nel dettaglio le caratteristiche che ti convinceranno a valutare questa soluzione per i tuoi progetti online o quelli dei tuoi clienti.

Alta disponibilità e scalabilità

Con il Cloud Hosting di Seeweb la flessibilità diventa una prerogativa anche dei siti Web che non hanno la necessità di istanze server dedicate. Devi sviluppare o migrare delle pagine statiche? Sei alla ricerca di un ambiente ottimizzato per WordPress, Joomla o Drupal? Vuoi migliorare le prestazioni di un e-commerce basato su Prestashop, OSCommerce o Magento? Hai bisogno di un Cloud Hosting che ti permetta di affidare la gestione Cloud ad un provider affidabile e di concentrare la tua attenzione sulla produttività, non sulla complessità dell’infrastruttura tecnica.

La soluzione di Seeweb offre la potenza di calcolo e la scalabilità necessarie per gestire più siti Web e database MySQL multipli senza preoccupazioni per i picchi di traffico. I visitatori di uno store online crescono durante il Black Friday o in corrispondenza del lancio di offerte, sconti e promozioni? Con l’adattamento dinamico delle risorse, la continuità di servizio è garantita.

Sicurezza e protezione avanzata

Il servizio di Cloud Hosting proposto da Seeweb non garantisce soltanto scalabilità, ottimizzazione delle risorse e un elevato livello di performance, ma anche sicurezza. Come anticipato, si tratta di una formula fully managed dove la gestione dell’hosting è affidata a personale esperto pronto ad intervenire per la soluzione di qualsiasi criticità. A ciò si aggiunge un backup giornaliero che coinvolge sia i file di un sito Web che il suo database MySQL, per disporre sempre di una copia dei dati nel caso in cui si abbia la necessità di operare un ripristino.

Da questo punto di vista risulta particolarmente utile la possibilità di sfruttare un ambiente di staging con il quale aggiornare un sito Web e testare le modifiche effettuate in uno spazio del tutto isolato rispetto a quello di produzione. Una volta clonato il sito nell’ambiente di staging, potrai lavorare su di esso in tutta tranquillità, senza alcun impatto sul sito attivo, per poi sincronizzare le modifiche solo quando avrai ottenuto il risultato desiderato. Una funzionalità indispensabile nel caso in cui si debbano operare interventi particolarmente impattanti come l’attivazione di un’estensione, l'installazione di un nuovo tema o la correzione di un bug.

L’infrastruttura Cloud di Seeweb offre protezione contro gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) basati sulla generazione di grandi volumi di traffico con intenti malevoli. Nello stesso modo vengono bloccate le attività di port scanning basate sull’invio di richieste arbitrarie verso i server con lo scopo di individuare i punti deboli di un sito Web o della macchina che lo ospita.

È supportato anche l’accesso sicuro tramite SSH (Secure Shell), un protocollo crittografico che permette di stabilire connessioni cifrate da remoto con i server evitando che estranei possano spiare o alterare i dati veicolati durante le sessioni di lavoro.

Supporto tecnico e gestione semplificata

Scegliere un Cloud Hosting fully managed significa avvalersi di un supporto completo dal punto di vista dell’ottimizzazione dinamica delle risorse, della sicurezza, degli aggiornamenti software/hardware e della manutenzione. Ciò rende questa soluzione ideale anche per chi vuole sviluppare un progetto sul Web senza competenze approfondite in tema di gestione Cloud.

Il servizio include la possibilità di accedere ad un pannello di controllo CPanel, vero e proprio standard di fatto nel settore dell’hosting management, per avere pieno controllo su domini, file, cartelle, script, database e tutto quello che contribuisce al buon funzionamento dei siti Web.

Come ci si attende da un’offerta di Cloud Hosting multidominio professionale, vi è sempre la possibilità di ricorrere al supporto tecnico (incluso) per qualsiasi necessità o richiesta di informazioni.

Caratteristiche tecniche del Cloud Hosting di Seeweb

Il Cloud Hosting di Seeweb propone una configurazione fortemente orientata alla massimizzazione delle performance. Par questo motivo l'offerta comprende CPU virtuali (vCPU) con una garanzia dell’800%, ben 50 GB di spazio per file e dati su storage Full Flash SSD, 5GB di memoria RAM dedicata e 1 TB al mese di traffico. Risorse sufficienti per gestire qualsiasi piattaforma basata sullo stack LAMP con in più la possibilità di attivare fino a 10 database MySQL.

Nel momento in cui si deve verificare la qualità di un servizio di Cloud Hosting, le prestazioni diventano un criterio di scelta fondamentale: nessun utente apprezza le attese quando visita un sito Internet e la latenza è infatti ritenuta la prima causa di abbandono di una pagina. A questo proposito il TTFB (Time To First Byte) rappresenta una metrica affidabile per giudicare la reattività di un hosting: parliamo infatti di un valore che permette di misurare il tempo che passa tra la richiesta di una pagina Web da parte di un browser e la restituzione del primo byte da parte del server che la ospita.

Nel caso di Seeweb, abbiamo un TTFB di appena 0.6 secondi: il caricamento rapido delle pagine è quindi sempre garantito. Il servizio di avvale inoltre di un sistema in grado di generare velocità di I/O pari a 30 MB/s, una potenza di mille IOPS (operazioni di Input/Ouput per secondo) e un EP (Entertainment Processor) di 100. Tutto ciò concorre a velocizzare l’accesso ai dati, con benefici che impattano positivamente sui livelli di affidabilità e scalabilità.

Come attivare il tuo Cloud Hosting con Seeweb

Il Cloud hosting multidominio di Seeweeb offre prestazioni elevate, alti livelli di sicurezza contro le minacce più note, scalabilità dinamica delle risorse e caratteristiche tecniche proprie di un servizio professionale completamente gestito. Per attivare il tuo Cloud Hosting non devi fare altro che visitare il sito Web ufficiale di Seeweb ed effettuare l’ordine indicando il nome del dominio primario da utilizzare tra i 5 attivabili.

Pensato come soluzione ottimale anche per i siti Web che non necessitano di istanze dedicate, il servizio permette di sviluppare qualsiasi progetto basato su stack LAMP offrendo un supporto completo ad Apache, MySQL e PHP in ambiente Linux.

