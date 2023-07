Cloud e crittografia end to end: la combinazione vincente per salvare i propri dati

Per salvare i propri dati in sicurezza è possibile scegliere un servizio di cloud storage che garantisce la protezione della crittografia end to end. Si tratta di una combinazione vincente, pensata per offrire a tutti gli utenti la possibilità di poter utilizzare a proprio piacimento tutto lo spazio cloud necessario potendo però contare su strumenti di protezione realmente efficaci.

Ad adottare questa combinazione è NordLocker, servizio di cloud storage dagli autori di NordVPN. Si tratta di un servizio completo, disponibile in versione gratuita con 3 GB di spazio criptato. Ci sono poi due versioni a pagamento: 500 GB e 2 TB. Puntando sul piano annuale è possibile attivare l'abbonamento da 500 GB con un costo di 2,99 euro al mese mentre per i 2 TB bastano 6,99 euro al mese.

Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto. NordLocker propone vari piani anche per i clienti business.

Cloud e crittografia: la combinazione vincente di NordLocker

Grazie a NordLocker è possibile abbinare un servizio di cloud storage, con tutta la comodità di poter contare su tanto spazio di archiviazione a cui accedere da qualsiasi dispositivo, con la crittografia end to end per ottenere il massimo della sicurezza. Il servizio propone anche un sistema di condivisione sicura dei dati che permette di sfruttare al massimo lo spazio cloud per condividere file in sicurezza.

Le opzioni per accedere a NordLocker sono tre:

piano gratuito da 3 GB

piano da 500 GB al costo di 7,99 euro al mese oppure al costo di 2,99 euro al mese con pagamento annuale

al costo di 7,99 euro al mese oppure al costo di con pagamento annuale piano da 2 TB al costo di 19,99 euro al mese oppure al costo di 6,99 euro al mese con pagamento annuale

Sui piani a pagamento, inoltre, NordLocker garantisce 30 giorni di garanzia di rimborso in modo da poter provare, con tutta tranquillità, il servizio. Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto e scegliere il piano desiderato.

