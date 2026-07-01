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Cloud crittografato a vita a meno di 300€: il momento giusto per dire addio agli abbonamenti

Sconti fino all'85% sui piani a vita Internxt: perfetti per avere un cloud storage tuo per sempre e senza abbonamenti.
Cloud crittografato a vita a meno di 300€: il momento giusto per dire addio agli abbonamenti
Sconti fino all'85% sui piani a vita Internxt: perfetti per avere un cloud storage tuo per sempre e senza abbonamenti.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 1 lug 2026
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Internxt ha lanciato una promozione massiccia che permette di avere fino all'85% di sconto sui piani a vita di cloud storage: paghi una volta e lo spazio è tuo per sempre, senza pagamenti ricorrenti mensili o annuali. L'occasione perfetta per risparmiare adesso e farlo soprattutto nel lungo termine.

Attiva l'offerta

I dettagli dell'offerta

L'offerta si divide in tre taglie, tutte coperte da una garanzia di rimborso di 30 giorni e arricchite da una suite di sicurezza che include una VPN crittografata e un antivirus:

  • Essential (1TB a 285 euro invece di 1.900): perfetto per abbandonare i piani base della concorrenza. Offre 1000 GB di spazio, backup del PC e condivisione sicura tramite password;
  • Premium (3TB a 435 euro invece di 2.900): Il compromesso ideale. Oltre al triplo dello spazio, sblocca il versioning dei file (per recuperare versioni precedenti di un documento modificato per errore), il Cleaner e l'accesso a Meet.
  • Ultimate (5TB a 585 euro invece di 3.900): Il pacchetto per i power user e i professionisti. Spazio immenso, supporto per NAS e WebDav, e accesso alle future app dedicate come Internxt Mail e Foto.

Internxt fa della privacy assoluta il suo punto di forza: per questo l'intera infrastruttura si basa su una crittografia a conoscenza zero con i file che vengono criptati sul tuo dispositivo prima di essere inviati ai server. Questo significa che nessuno, nemmeno i dipendenti o i fondatori di Internxt, ha le chiavi matematiche per visualizzare le tue foto o i tuoi documenti.

Attiva l'offerta

Se hai il budget per un investimento iniziale sostanzioso, seppur fortemente scontato, ma che ti permetterà di risparmiare parecchio sul lungo periodo, i piani a vita di Internxt sono la soluzione giusta per te.

 

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