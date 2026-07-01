Cloud crittografato a vita a meno di 300€: il momento giusto per dire addio agli abbonamenti

Internxt ha lanciato una promozione massiccia che permette di avere fino all'85% di sconto sui piani a vita di cloud storage: paghi una volta e lo spazio è tuo per sempre, senza pagamenti ricorrenti mensili o annuali. L'occasione perfetta per risparmiare adesso e farlo soprattutto nel lungo termine.

I dettagli dell'offerta

L'offerta si divide in tre taglie, tutte coperte da una garanzia di rimborso di 30 giorni e arricchite da una suite di sicurezza che include una VPN crittografata e un antivirus:

Essential (1TB a 285 euro invece di 1.900) : perfetto per abbandonare i piani base della concorrenza. Offre 1000 GB di spazio, backup del PC e condivisione sicura tramite password;

: perfetto per abbandonare i piani base della concorrenza. Offre 1000 GB di spazio, backup del PC e condivisione sicura tramite password; Premium (3TB a 435 euro invece di 2.900) : Il compromesso ideale. Oltre al triplo dello spazio, sblocca il versioning dei file (per recuperare versioni precedenti di un documento modificato per errore), il Cleaner e l'accesso a Meet.

: Il compromesso ideale. Oltre al triplo dello spazio, sblocca il versioning dei file (per recuperare versioni precedenti di un documento modificato per errore), il Cleaner e l'accesso a Meet. Ultimate (5TB a 585 euro invece di 3.900): Il pacchetto per i power user e i professionisti. Spazio immenso, supporto per NAS e WebDav, e accesso alle future app dedicate come Internxt Mail e Foto.

Internxt fa della privacy assoluta il suo punto di forza: per questo l'intera infrastruttura si basa su una crittografia a conoscenza zero con i file che vengono criptati sul tuo dispositivo prima di essere inviati ai server. Questo significa che nessuno, nemmeno i dipendenti o i fondatori di Internxt, ha le chiavi matematiche per visualizzare le tue foto o i tuoi documenti.

Se hai il budget per un investimento iniziale sostanzioso, seppur fortemente scontato, ma che ti permetterà di risparmiare parecchio sul lungo periodo, i piani a vita di Internxt sono la soluzione giusta per te.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.