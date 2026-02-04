Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Cloud affidabile con privacy svizzera: fino a 700 euro di sconto da pCloud
Il servizio di archiviazione cloud con base nel Paese elvetico propone un'interessante offerta sui piani a vita.
Federico Pisanu
Pubblicato il 4 feb 2026
Con l’avvicinarsi del giorno di San Valentino, molte persone sono alla ricerca di un nuovo spazio cloud dove conservare al sicuro foto, video e altri documenti importanti, tutti ricordi il cui valore affettivo è enorme. Una delle soluzioni più efficaci al riguardo la offre pCloud, servizio di cloud storage con base in Svizzera, che nell’ambito dell’ultima iniziativa propone sconti fino a 700 euro sui piani a vita.

Da più di dieci anni pCloud è riuscito a guadagnarsi la fiducia di oltre 20 milioni di persone. Al di là dei prezzi concorrenziali, il merito va alla privacy ferrea garantita ai dati personali dei suoi clienti e al fatto di essere un servizio europeo, dove le aziende devono rispettare normative ben più rigide rispetto a quelle vigenti negli Stati Uniti d’America, dove invece operano i principali player del settore.

pcloud prezzi gennaio 2026

I prezzi dei piani scontati di pCloud

Al momento i piani a vita di pCloud sono in offerta a partire da 199 euro, con sconti fino a 700 euro. Ecco una breve panoramica della promozione in corso:

  • 500 GB: 199 euro invece di 299 euro per il piano Premium (pagamento unico)
  • 2 TB: 399 euro invece di 599 euro per il piano Premium Plus (pagamento unico)
  • 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro per il piano Ultra (pagamento unico)

Tutti i piani beneficiano inoltre di una garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni, che ciascun utente può esercitare qualora le aspettative nutrite sul servizio dovessero essere disattese. Per quanto riguarda invece il pagamento, è possibile completare l’acquisto mediante PayPal oppure carte Visa, Mastercard e American Express.

Come accennato qui sopra, i piani a vita si differenziano dai piani di abbonamento per richiedere un unico pagamento, vale a dire quello iniziale. Non sono previsti altri costi, né mensili né annuali, per un risparmio considerevole nel medio-lungo periodo.

