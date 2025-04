Cloud a vita: zero costi ricorrenti e fino a 10 TB per salvare i dati con pCloud

Con il cloud storage a vita è possibile eliminare i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti richiesti per l'accesso a servizi di questo tipo. Si tratta di un sistema che, nel lungo periodo, garantisce un risparmio enorme rispetto al tradizionale cloud in abbonamento, che obbliga l'utente a pagare un canone mensile o annuale pur di mantenere l'accesso al servizio e al suo spazio cloud.

La soluzione giusta per il cloud "lifetime" è rappresentata da pCloud che, in questi giorni, ha lanciato una serie di sconti sui suoi piani a vita per garantire agli utenti la possibilità di risparmiare sul costo di acquisto dello spazio cloud dove andare a salvare i propri dati. Con la promo in corso, si parte da 199 euro ed è possibile ottenere fino a 10 TB di spazio di storage in cloud.

Le offerte di pCloud

Con pCloud è possibile accedere a varie opzioni per il cloud a vita. La versione base proposta ha 500 GB e prevede un costo di 199 euro. C'è poi il piano da 2 TB che comporta una spesa di 399 euro. A completare l'offerta, infine, c'è il piano da 10 TB, disponibile con un costo di 1.190 euro. Da segnalare che tutti questi piani prevedono esclusivamente una spesa iniziale, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, oltre a 14 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Non ci sono costi ricorrenti di alcun tipo.

Un risparmio enorme nel lungo periodo

Scegliere il cloud a vita garantisce un risparmio enorme nel lungo periodo. Prendiamo il caso del piano da 2 TB. Con pCloud, come visto, costa 399 euro. Con servizi in abbonamento, come Google One oppure Apple iCloud+, si spendono tra i 100 euro e i 120 euro, in base al servizio scelto e al tipo di abbonamento (mensile o annuale).

Ipotizziamo che il costo dell'abbonamento sia di 100 euro all'anno. Dopo quattro anni, la spesa per il cloud a vita sarà stata ammortizzata. A partire dal quinto anno, quindi, l'utente che ha optato per il cloud a vita risparmierà 100 euro all'anno (nell'ipotesi che l'abbonamento annuale considerato non aumenti: in tal caso, infatti, il risparmio aumenterà).

