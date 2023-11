Cloud a vita: zero costi ricorrenti e fino a 10 TB di spazio con pCloud

Il cloud a vita è la nuova frontiera per l'archiviazione dei dati online. A differenza dei più tradizionali abbonamenti, infatti, con il cloud a vita non ci sono costi ricorrenti e non è, quindi, previsto il pagamento di un canone mensile per continuare ad accedere allo spazio cloud. Questa soluzione prevede, infatti, l'acquisto con pagamento una tantum dello spazio cloud scelto.

Il riferimento assoluto del settore è pCloud con i suoi piani "lifetime". Ci sono opzioni da 500 GB, 2 TB e 10 TB, con costi a partire da 199 euro e con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. Tutti i piani proposti da pCloud sono disponibili direttamente tramite il sito ufficiale, dal link riportato qui di sotto.

Cloud a vita con pCloud: tanto spazio e nessun costo ricorrente

Con pCloud è possibile scegliere tra tre diversi piani:

500 GB al costo di 199 euro

al costo di 2 TB al costo di 399 euro

al costo di 10 TB al costo di 1.190 euro

Tutte e tre le proposte di pCloud sono acquistabili anche con pagamento in 3 rate senza interessi grazie a PayPal. Gli utenti, quindi, hanno la possibilità di scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, andando ad acquistare uno spazio in cloud, eliminando qualsiasi costo ricorrente.

pCloud propone diversi vantaggi aggiuntivi, come la possibilità di sfruttare un player integrato tramite le app del servizio (per semplificare la fruizione dei contenuti multimediali). C'è poi la protezione dei dati tramite la crittografia AES a 256 bit e la possibilità di impostare il caricamento automatico dal rullino fotografico del proprio smartphone.

Per attivare una delle proposte di pCloud è possibile accedere al sito ufficiale qui di sotto. L'acquisto consente l'accesso immediato al proprio spazio cloud. Come detto in precedenza, non sono previsti costi ulteriori oltre a quello dell'acquisto iniziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.