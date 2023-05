Cloud a vita: zero abbonamenti e tanto risparmio nel lungo periodo con pCloud

Il cloud a vita sta diventando, sempre di più, la scelta giusta per poter contare su di uno spazio di cloud storage in linea con le proprie esigenze. Puntando su di una soluzione di cloud storage a vita, infatti, è possibile azzerare il costo dell'abbonamento (mensile o annuale) necessario per accedere ai vari servizi di archiviazione in cloud come Google One, Dropbox, OneDrive e iCloud.

Tra le opzioni più convenienti per puntare sul cloud storage a vita (o "lifetime") c'è pCloud che propone una gamma di soluzioni molto articolata. Con pCloud è possibile scegliere tra 500 GB, 2 TB e 10 TB di spazio di storage in cloud senza abbonamento, con la possibilità anche di effettuare upgrade futuri nel caso in cui si riveli necessario avere più spazio a disposizione.

Tutti i piani di pCloud sono attualmente in sconto: ora è possibile acquistare 500 GB a 199 euro, 2 TB a 399 euro oppure 10 TB a 1.190 euro (su tutti i piani c'è la possibilità di pagare con PayPal scegliendo l'acquisto in 3 rate senza interessi). Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito il sito ufficiale di pCloud.

Cloud a vita senza abbonamento: ecco perché conviene pCloud

Con le soluzioni di cloud a vita senza abbonamento proposte da pCloud è possibile ottenere un notevole risparmio nel lungo periodo, a fronte di una spesa iniziale più alta. L'esempio che chiarisce al meglio la convenienza di pCloud è rappresentato dal piano da 2 TB che, in questo caso, costa 399 euro una tantum (con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal).

Per 2 TB in abbonamento, infatti, servono almeno 99,99 euro all'anno (è il costo dell'abbonamento annuale di Google One). Di conseguenza, nell'ipotesi che nel corso degli anni il canone di abbonamento non aumenti, dopo quattro anni non ci sono differenze di spesa tra il cloud in abbonamento e il cloud a vita.

A partire dal quinto anno, però, la convenienza di pCloud diventa chiarissima. In questo caso, infatti, non ci saranno più costi per chi ha scelto pCloud che potrà beneficiare di un risparmio di ben 100 euro all'anno, continuando a poter contare su 2 TB di spazio di archiviazione con la possibilità di incrementare ulteriormente lo storage disponibile.

Le promozioni di pCloud sono disponibili di seguito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.