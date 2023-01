Cloud a vita: quanto costano 2 TB di storage senza abbonamento?

La maggior parte di servizi di cloud storage presentano una struttura "ad abbonamento" che obbliga l'utente a pagare ogni mese oppure ogni anno per poter accedere ai propri dati e continuare ad utilizzare lo spazio cloud incluso nell'offerta. C'è però un'alternativa a questo modello: si tratta del cloud storage a vita. Questa soluzione prevede l'acquisto di uno spazio cloud che resterà accessibile "a vita", senza costi ricorrenti e abbonamenti di alcun tipo.

Si tratta di due soluzioni opposte. Il cloud a vita può essere un'alternativa valida per molti utenti, soprattutto per chi (per motivi personali o di lavoro) ha bisogno di tanto spazio d'archiviazione in cloud. Scegliere una soluzione di cloud a vita senza abbonamento permette, nel lungo periodo, di ottenere un risparmio enorme oltre ad una lunga serie di vantaggi che potranno rivelarsi decisamente vantaggiosi.

Per chiarire i vantaggi del cloud a vita facciamo un esempio e considerando le offerte di pCloud, il servizio di riferimento per chi sceglie una soluzione per lo storage senza abbonamento.

Cloud a vita: quanto costano 2 TB di spazio d'archiviazione

Tra le offerte di pCloud c'è la possibilità di attivare il piano Premium Plus 2 TB. Questo piano consente l'accesso a 2 TB di spazio d'archiviazione "a vita" e senza abbonamento. Con la promozione in corso, è possibile acquistare 2 TB al costo di 399 euro con uno sconto del 65% rispetto al costo standard. Una volta effettuato il pagamento, come prevede il modello "a vita", non ci saranno costi di alcun tipo da sostenere in futuro. Lo spazio cloud resterà sempre accessibile all'utente.

Ipotizziamo di voler ottenere lo stesso spazio con Google. In questo caso, sarà necessario attivare il piano 2 TB di Google One, attualmente proposto al costo di 9,99 euro al mese oppure di 99,99 euro all'anno. Scegliendo la seconda ipotesi. Per raggiungere il punto di pareggio tra l'offerta di pCloud e quella di Google servono quattro anni. Dopo altri quattro anni, però, l'offerta di pCloud garantirà un risparmio di ben 400 euro che potrebbe aumentare ulteriormente ipotizzando una possibile rimodulazione dell'offerta di Google che potrebbe aumentare i prezzi del suo abbonamento. Di fatto, dal quinto anno, con pCloud si risparmiano 100 euro all'anno.

Nel lungo periodo, quindi, scegliere il cloud a vita garantisce un enorme vantaggio. Da notare, per quanto riguarda l'offerta pCloud, che c'è la possibilità di pagare con PayPal e, quindi, optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Questa soluzione consente di acquistare i 2 TB di spazio in cloud a 133 euro al mese. Per scoprire tutte le offerte di pCloud è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.