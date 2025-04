Cloud a vita? Ora puoi avere tutto lo spazio che vuoi senza pagarlo ogni mese

Che tu sia un professionista o un utente privato, dovresti assolutamente prendere in considerazione l’offerta di pCloud. Difficilmente si trovano offerte di questo tipo che ti garantiscono un risparmio costante nel tempo. Non si tratta, infatti, della classica promozione che sconta il prezzo di listino di un prodotto o di un servizio, ma di un’offerta che ti offre a prezzo scontato l’accesso a vita a un servizio essenziale come il cloud storage. Con pCloud, infatti, puoi avere fino a 10 TB di spazio di archiviazione in cloud, con un unico pagamento e senza vincoli né costi ricorrenti. Attiva ora il piano pCloud a vita di cui hai bisogno.

Il servizio di cloud storage che ti ripaghi in pochi mesi

Partiamo dai numeri che ci aiutano meglio a contestualizzare e comprendere i reali vantaggi dell’offerta di pCloud. L’offerta si applica a tutti i piani a vita:

pCloud Premium 500 GB – 199€ (invece di 299€)

pCloud Premium Plus 2 TB – 399€ (invece di 599€)

pCloud Ultra 10 TB – a 1190€ (invece di 1890€)

I vantaggi sono evidenti anche senza prendere la calcolatrice. Ti basta vedere gli altri servizi di cloud storage (Dropbox, Google, Microsoft, eccetera) e moltiplicare il costo dell’abbonamento mensile per renderti conto di quanto in confronto il relativo piano di pCloud è estremamente conveniente.

Tieni sempre presente che parliamo di un servizio di cui avrai sempre bisogno. Non è uno sfizio né un optional, ma qualcosa che più passa il tempo più ti renderai conto di quanto è fondamentale avere accesso a uno spazio sicuro e pratico come quello del cloud storage di pCloud.

Che tu lo utilizzi per salvare le foto e i video di famiglia o documenti, video e progetti di lavoro, avrai sempre bisogno di un archivio protetto con le migliori tecnologie cui puoi accedere in qualsiasi momento dal tuo smartphone o da un altro computer. Senza sottovalutare come pCloud non è “solamente” uno spazio di archiviazione, ma una piattaforma che ti consente di riprodurre i file multimediali, condividerli in sicurezza, renderli disponibili offline e accedere a una serie di funzionalità innovative davvero molto, ma molto, interessanti e utili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.