Cloud a vita: fino a 700€ di risparmi con le offerte pCloud di maggio 2026

Il cloud storage a vita è uno dei trend principali del mercato dei servizi tech: si tratta di una soluzione che permette di eliminare i costi ricorrenti degli abbonamenti, garantendo all'utente la possibilità di acquistare uno spazio cloud con un unico pagamento e con condizioni molto vantaggiose. In questo modo, nel lungo periodo, c'è la possibilità di ottenere un risparmio enorme.

La soluzione giusta è rappresentata da pCloud: con i piani "lifetime" è possibile ottenere fino a 10 TB e, in questo momento, risparmiare fino a 700 euro. Per accedere alle promo basta visitare il sito ufficiale di pCloud. Le offerte includono 14 giorni di garanzia di rimborso e la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi.

Cloud a vita con pCloud: ecco le offerte di maggio 2026

Per questo mese di maggio 2026 è possibile accedere ai seguenti piani "lifetime" con pCloud:

500 GB al costo di 199 euro invece di 299 euro

al costo di invece di 299 euro 2 TB al costo di 399 euro invece di 599 euro

al costo di invece di 599 euro 10 TB al costo di 1.190 euro invece di 1.890 euro

Tutti questi piani non hanno costi ricorrenti e consentono l'accesso a varie funzionalità avanzate, con la crittografia e la possibilità di condivisione in sicurezza dei dati, per un utilizzo ancora più completo del proprio spazio cloud.

Per chi sceglie pCloud c'è, inoltre, la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, scegliendo di effettuare l'acquisto con PayPal. In aggiunta, è disponibile sempre un periodo di garanzia di rimborso di 14 giorni.

Tutte le offerte sono accessibili tramite il box qui di sotto, seguendo una semplice procedura di attivazione online. Come detto, non ci sono costi aggiuntivi e lo spazio cloud acquistato resterà sempre a disposizione degli utenti. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo e può rappresentare la soluzione giusta per iniziare a sfruttare un servizio di cloud a vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.