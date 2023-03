Cloud a vita: ecco quanto si risparmia rispetto alle soluzioni di abbonamento con pCloud

pCloud è oggi la principale piattaforma a cui affidarsi per sfruttare il cloud storage a vita e, quindi, acquistare uno spazio in cloud che resterà a propria disposizione senza scadenza e senza costi ricorrenti. Con pCloud, così come avviene con tanti altri provider, è possibile accedere anche a soluzioni in abbonamento che obbligano l'utente al pagamento di un canone mensile o annuale per poter aver accesso allo spazio di storage in cloud.

Scegliere il cloud a vita consente di risparmiare 99 euro all'anno rispetto all'abbonamento. Questo è il dato che emerge dal confronto tra il piano da 2 TB di Google One (uno dei servizi di storage più utilizzati per chi ha bisogno di spazio d'archiviazione in cloud) e il costo di 2 TB a vita con pCloud. Il risparmio parte dopo il quarto anno di abbonamento e diventa sempre più elevato anno dopo anno anche considerando il "rischio" di rimodulazioni dei prezzi dei servizi in abbonamento.

Per scoprire le offerte di pCloud è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Cloud a vita vs cloud in abbonamento: ecco quanto si risparmia con pCloud

Per chiarire la convenienza del cloud storage a vita andiamo a confrontare il costo di pCloud con quello del piano annuale di Google One per avere 2 TB di spazio d'archiviazione. I costi sono i seguenti:

pCloud costa 399 euro da pagare una volta sola (anche in 3 rate con PayPal)

costa (anche in 3 rate con PayPal) Google One costa 99 euro all'anno (tenendo conto di possibili rincari futuri)

Dopo quattro anni dall'attivazione dei 2 TB, quindi, la spesa sarà identica. Dal quinto anno, invece, con pCloud si inizierà a risparmiare 99 euro all'anno, considerando l'assenza di costi aggiuntivi e ricorrenti. Nel lungo periodo, quindi, il cloud a vita garantisce un risparmio significativo.

Ricordiamo che pCloud presenta anche soluzioni diverse di storage: 500 GB costano 199 euro mentre 10 TB costano 1.190 euro (sempre pagabili in 3 rate con PayPal). Ci sono anche piani business e soluzioni per famiglie che consentono la condizione tra più utenti.

Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di sotto.

