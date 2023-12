Cloud a vita a metà prezzo: la promo flash di Internxt è imperdibile

Per un periodo di tempo limitato, Internxt garantisce uno sconto del 50% sui suoi piani per il cloud a vita. Si tratta di un'occasione unica per poter acquistare uno spazio di cloud storage, fino a 10 TB, andando a dimezzare la spesa grazie allo sconto applicato con la promozione e senza alcun costo ricorrente.

Sfruttando l'offerta in corso, quindi, è possibile ottenere 2 TB in cloud a vita con Internxt al prezzo di appena 149 euro. Ci sono anche i piani da 5 TB e da 10 TB. Tutte le offerte, inoltre, sono compatibili anche con il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per accedere alle promozioni è sufficiente scegliere il piano da attivare direttamente dal sito ufficiale di Internxt e seguire una semplice procedura per completare l'attivazione. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Cloud a vita con Internxt: -50% con la nuova promo flash

Con la nuova offerta di Internxt è possibile accedere alle seguenti opzioni:

2 TB al costo di 149 euro invece di 299 euro

al costo di invece di 299 euro 5 TB al costo di 249 euro invece di 499 euro

al costo di invece di 499 euro 10 TB al costo di 499 euro invece di 999 euro

Internxt consente l'accesso al proprio file da qualsiasi dispositivo, grazie alle app disponibili su tutti i principali sistemi operativi. In più, è sempre possibile sfruttare l'archiviazione e la condivisione di file criptati, per il massimo della sicurezza.

Con lo sconto del 50% garantito da Internxt è, quindi, possibile accedere al cloud a vita con condizioni davvero molto convenienti. Rispetto al cloud in abbonamento, infatti, c'è un risparmio enorme nel lungo periodo.

La promozione lanciata da Internxt resterà valida solo per un periodo di tempo limitato. Per attivare uno dei piani di cloud a vita è possibile seguire il link qui di sotto e poi scegliere il "taglio" desiderato.

