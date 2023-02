Clonezilla Live 3.0.3: aggiunto il supporto ai multiple LUKS device

Gli sviluppatori del progetto Clonezilla Live, nota distribuzione Linux dedicata alle operazioni di: disaster recovery, clonazione dischi e creazione di immagini del disco fisso, hanno reso noto alla propria community di utenti, appassionati e addetti ai lavori la disponibilità di una nuova maintenance release del file ISO. Tale upgrade implementa una serie di novità di rilievo che vanno concretamente a migliorare la già ottima dotazione di tool integrati in questo sistema live. Clonezilla infatti non è un ambiente pensato per essere installato su di un computer ma agisce appunto all'interno di una sessione live, tramite un DVD o più comunemente da una penna USB, cosi da consentire di operare un backup dei dati presenti su di un disco di un PC che magari non si avvia oppure per eseguire la clonazione di un SSD per ottenere un backup completo.

Clonezilla Live 3.0.3, che si basa sui repository software di Debian Sid, è animata da Linux 6.1 LTS (Long Term Support). Si tratta dell'edizione del kernel del Pinguino di riferimento per innumerevoli sistemi visto che appunto gode di un supporto a lungo termine. In questa ultima build di Clonezilla è possibile beneficiare del supporto al tool mkinitcpio, uno script bash sfruttato per creare un initial ramdisk da diverse distribuzioni, all'interno dell'initramfs updating mechanism, un initial ram file system, quando si va a ripristinare un sistema basato su Arch Linux. Sono state introdotte delle novità anche per il LUKS (Linux Unified Key Setup) mechanism, ovvero un sistema molto popolare per un la cifratura dei dischi, cosi da supportare i multiple LUKS device ed evitare di clonare gli encrypted swap data.

Clonezilla Live 3.0.3 integra un nuovo tool chiamato called ocs-live-ver che può essere sfruttato per ottenere la versione di Clonezilla che si sta attualmente utilizzando. Inoltre sempre in tale edizione è possibile reperire una serie di tool aggiornati alle ultime release come ad esempio Memtest86+ 6.00 e Partclone 0.3.23.