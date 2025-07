Cline: un assistente AI al coding che corregge i bug in autonomia

Cline è un progetto open source che porta l'intelligenza artificiale direttamente all'interno degli ambienti di sviluppo. Si integra infatti facilmente con strumenti come Visual Studio Code, Cursor o Windsurf.

Cos'è Cline e come assiste gli sviluppatori durante il coding

Basato su Claude 3.5 "Sonnet" e supportato dai principali modelli generativi presenti sul mercato, Cline non si limita a completare il codice. È in grado di eseguire comandi nel terminale, interagire con un browser web in modalità headless, acquisire log e screenshot e persino correggere bug in modo autonomo.

Una delle caratteristiche di questo assistente è la sua capacità di pianificare delle azioni prima di eseguirle. L'assistente presenta all'utente un piano dettagliato spiegando ogni passaggio prima di intervenire sul codice o nell'ambiente. Questo approccio garantisce un maggiore controllo sugli output in netto contrasto con le soluzioni basate sul completamento passivo.

Quando genera delle modifiche, Cline le presenta in anteprima tramite un diff in modo da permetterne la revisione prima della loro applicazione. In caso di errori di compilazione o di linting il sistema è in grado di intervenire in autonomia per risolverli.

Operazioni da terminale, supporto MCP e provider AI

Cline può agire anche da terminale. Ha così la capacitò di installare package, avviare server di sviluppo, eseguire test e monitorare l'output dei comandi in tempo reale. Per le operazioni più articolate è disponibile una modalità che permette di continuare ad operare mentre il processo è in esecuzione notificando nel frattempo eventuali problemi. Da segnalare anche la funzionalità di automazione del browser grazie alla quale l'AI può interagire con interfacce web, cliccare link e pulsanti, digitare e acquisire screenshot.

Cline può essere esteso tramite MCP (Model Context Protocol), protocollo che consente di integrare strumenti per Jira, AWS EC2 o non solo. Ogni operazione registrata diventa tracciabile e l'utente può salvare dei checkpoint, confrontare versioni precedenti del progetto o tornare indietro con facilità sui propri passi.

Compatibile con Anthropic, OpenAI, Gemini, Azure e strumenti locali come Ollama o LM Studio, fornisce anche il tracciamento dei token e dei costi sostenuti. Per l'installazione è sufficiente cercare l'estensione "Cline" nello store di Visual Studio Code e configurare il proprio provider AI. Da quel momento in poi è possibile iniziare a collaborare con l'assistente tramite istruzioni espresse in linguaggio naturale.