CCleaner Premium in offerta: la soluzione completa per PC, Mac e Android
CCleaner Premium è una delle soluzioni più complete e convenienti per la manutenzione e la sicurezza dei dispositivi: prestazioni, privacy e assistenza tecnica in un unico abbonamento a prezzo ridotto.
Mantenere i propri dispositivi efficienti, sicuri e protetti nel tempo è una necessità sempre più sentita, soprattutto in un contesto sempre maggiormente digitalizzato. Con l’offerta attuale di CCleaner Premium, è possibile accedere a una suite completa di strumenti di ottimizzazione e sicurezza a un prezzo fortemente scontato.
CCleaner Premium è pensato per chi desidera un sistema sempre pulito e reattivo, senza dover intervenire manualmente. Il software consente di rimuovere file inutili, cache e residui di programmi, migliorando le prestazioni generali del dispositivo e riducendo rallentamenti e problemi di stabilità.
Oltre alle funzionalità di pulizia e ottimizzazione, l’offerta Premium integra strumenti avanzati per la protezione della privacy. Tra questi spicca Kamo, il servizio dedicato alla tutela dell’identità online, che aiuta a mascherare i dati personali durante la navigazione e a limitare il tracciamento da parte di siti web e servizi di terze parti. A completare il pacchetto è incluso il supporto tecnico premium, disponibile tramite chat dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per ricevere assistenza diretta in caso di problemi con il PC o il software.
Piani in offerta per ogni esigenza
Dal punto di vista economico, l’offerta è particolarmente interessante. Il piano da un anno per cinque dispositivi è proposto a 26,98 euro, rispetto a un prezzo di listino di 89,95 euro, con un risparmio superiore ai 60 euro. Per chi desidera una copertura più lunga, il piano biennale rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo: 53,98 euro totali, a fronte di un prezzo originale di 179,95 euro.
L’acquisto è supportato da un sistema di pagamento sicuro, con possibilità di scegliere tra carta di credito, PayPal o addebito diretto SEPA. È inoltre prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, che consente di provare il servizio senza rischi. Per conoscere l'offerta completa di CCleaner clicca qui
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
