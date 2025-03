Claude di Anthropic può finalmente effettuare ricerche sul web

Anthropic ha annunciato che il suo chatbot LLM, Claude, ora può navigare sul web. Quest’ultimo è un chatbot sviluppato da Anthropic, società di ricerca sull'intelligenza artificiale con sede a San Francisco fondata nel 2021 da ex dipendenti di OpenAI. Claude è in circolazione dall'inizio del 2023 e presenta modelli come Haiku, Sonnet e Opus. Questo chatbot sta ottenendo una funzionalità che il suo principale concorrente, ChatGPT, ha da un po' di tempo, ovvero la ricerca web. A differenza di ChatGPT, in Claude non c'è un pulsante "Cerca" dedicato nella casella di input per consentire al chatbot di navigare sul web. Gli utenti devono infatti attivare la ricerca web nelle impostazioni del profilo. Inoltre, dalla demo, sembra che Claude estrarrà informazioni dal web solo quando lo riterrà opportuno.

Claude: i dettagli della ricerca AI del chatbot di Anthropic

Proprio come ChatGPT, Claude fornirà citazioni dirette in modo che l’utente possa verificare le fonti quando il chatbot include informazioni estratte direttamente dal web. Secondo quanto dichiarato da Anthropic, grazie alla ricerca Claude i team di vendita possono ottimizzare la pianificazione degli account. Inoltre, possono migliorare i tassi di successo analizzando le tendenze di settore per comprendere le principali iniziative e criticità dei clienti. Gli analisti finanziari possono poi prendere decisioni di investimento più informate valutando dati di mercato, rapporti sugli utili e dinamiche del settore. I ricercatori possono sviluppare proposte di finanziamento più solide e revisioni della letteratura più complete individuando nuove tendenze e lacune negli studi esistenti. Infine, gli acquirenti possono confrontare caratteristiche, prezzi e recensioni dei prodotti su diverse piattaforme per effettuare scelte d'acquisto più consapevoli.

La ricerca web in Claude è disponibile in anteprima per tutti gli utenti a pagamento negli Stati Uniti. Infine, la nuova funzionalità di Anthropic sarà supportata anche dagli utenti della versione gratuita e da quelli di altri paesi.