CLAMOROSO SCONTO sul Motorola G23: BEST BUY a portata di mano! (-47%)

Motorola è un'azienda statunitense che opera nel settore delle telecomunicazioni e dell'elettronica e ha una lunga storia di innovazione nel campo delle comunicazioni. Oggi su Amazon è possibile acquistare il Motorola G23 al 47% di sconto per un prezzo finale di 128€.

Lo sconto sul Motorola G23 è clamoroso!

Il nuovo smartphone Motorola con tripla fotocamera da 50 MP Quad Pixel è una vera meraviglia per gli amanti della fotografia. La fotocamera di questo dispositivo consente di catturare immagini eccezionalmente nitide e dettagliate in qualsiasi situazione, garantendo risultati di alta qualità. Grazie alla modalità Visione Notturna, all'ultra-grandangolare e alla lente Macro, sarai in grado di scattare foto sorprendenti in ogni momento.

La batteria da 5000 mAh è un'altra caratteristica degna di nota, offrendo fino a due giorni di autonomia con un utilizzo regolare. E se hai bisogno di ricaricare rapidamente il tuo dispositivo, la tecnologia TurboPower 30W ti permetterà di farlo in un batter d'occhio, garantendo che il tuo smartphone sia sempre pronto all'uso.

Il display da 6.53" a 90Hz assicura una visualizzazione fluida e dettagliata dei tuoi contenuti preferiti, mentre l'audio stereo con Stereo Speakers Dolby Atmos ti avvolgerà in un'esperienza sonora coinvolgente.

Con uno spessore di soli 8 mm, questo smartphone è un concentrato di eleganza e comodità, mentre la generosa memoria da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione ti offre ampio spazio per tutti i tuoi file e contenuti. Inoltre, puoi espandere la memoria tramite microSD fino a 512 GB, garantendo che avrai sempre accesso a tutti i tuoi dati preferiti.

Amazon oggi applica uno sconto del 47% sul Motorola G23 per un prezzo finale di 128€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.