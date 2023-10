CLAMOROSO: monitor Philips A MENO di 100€, OFFERTONA

Il monitor Philips è un'ottima scelta per il tuo uso multimediale, personale e gaming. Ha un display da 23,8 pollici con una nitida risoluzione di 1920 x 1080 pixel, che ti permette di godere di immagini chiare e dettagliate. La tecnologia Flicker-Free e il filtro luce blu sono pensati per prendersi cura dei tuoi occhi, riducendo l'affaticamento visivo. Con un pannello VA, offre angoli di visione ampi di 178°/178°, garantendo un'esperienza visiva straordinaria da qualsiasi angolazione.

La frequenza di aggiornamento di 75 Hz e la tecnologia Adaptive Sync assicurano un'esperienza di gioco fluida. Con le porte VGA e HDMI, puoi collegare facilmente i tuoi dispositivi senza la necessità di adattatori. Inoltre, è predisposto per essere montato a parete grazie alla staffa VESA. Con dimensioni compatte di 22P x 54L x 41,6H cm, questo monitor Philips è un ottimo aggiornamento per il tuo setup.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto del 31% il monitor Philips Full HD da 24 pollici per un prezzo finale clamoroso che abbatte il muro dei 100€, è infatti disponibile a 97,99€. Approfittane subito e non lasciarti scappare questa occasione.