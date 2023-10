CLAMOROSO METÀ PREZZO: monitor da gaming Philips al 50% con la Festa delle Offerte Prime

Philips è un'importante azienda olandese con una lunga storia nell'ambito dell'elettronica. L'azienda è nota per la sua vasta gamma di prodotti, tra cui dispositivi per l'illuminazione, elettrodomestici, apparecchiature mediche e prodotti per l'audio e il video. Oggi segnaliamo un clamoroso sconto del 50% in occasione della Festa delle Offerte Prime su un monitor da gaming targato Philips: prezzo finale 199,90€.

Lo sconto sul monitor da gaming di Philips è clamoroso!

Il Philips Evnia Gaming Monitor è una scelta eccellente per gli appassionati di giochi che cercano una straordinaria esperienza visiva. Con uno schermo da 27 pollici e una risoluzione massima di 2560 x 1440 pixel, offre immagini nitide e dettagliate per un'immersione totale. Una delle caratteristiche distintive di questo monitor è la frequenza di aggiornamento di 144 Hz, che garantisce un'esperienza di gioco fluida e priva di sfarfallii. La tecnologia di sincronizzazione adattiva assicura che i frame vengano visualizzati senza strappi o ritardi, migliorando ulteriormente la qualità del gameplay.

Per il comfort visivo, il monitor è dotato di caratteristiche come il Flicker-Free e un filtro luce blu, che riducono l'affaticamento degli occhi durante sessioni di gioco prolungate. Inoltre, dispone di altoparlanti integrati da 5 W x 2 per un'esperienza audio coinvolgente. Le opzioni di connettività includono DisplayPort e HDMI, garantendo la compatibilità con una varietà di dispositivi. Il monitor ha anche un attacco VESA per facilitare il montaggio su supporti o bracci regolabili. In sintesi, il Philips Evnia Gaming Monitor offre una combinazione di prestazioni di alto livello, qualità dell'immagine impressionante e funzionalità ideali per i videogiocatori.

In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto del 50% il monitor da gaming Philips della serie Evnia, prezzo finale 199,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.