CLAMOROSO DOPPIO SCONTO sull'Hard Disk Esterno da 500GB

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che si collega a un computer o a un altro dispositivo tramite una porta USB o altre connessioni. Questi dispositivi sono progettati per espandere la capacità di archiviazione. Amazon oggi applica un doppio sconto sull'hard disk esterno da 500GB: 18%+5% per un prezzo finale di 30,89€.

Prezzaccio per l'hard disk esterno da 500GB

L'hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione versatile compatibile con una vasta gamma di sistemi e dispositivi, tra cui Windows, Mac, Linux, Android, TV, PC, laptop, Ps4 e Xbox. Questa versione aggiornata offre un design ergonomico, con strisce di logo specchiate e una superficie antiscivolo che lo rendono comodo da impugnare. Gli angoli arrotondati del contenitore migliorano ulteriormente l'ergonomia.

Una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo è la sua velocità di trasferimento dati eccezionale. Sfruttando le porte USB 3.0 e USB 2.0, può raggiungere velocità di lettura teoriche fino a 120 MB/s e velocità di scrittura fino a 103 MB/s. Questo significa che puoi trasferire grandi quantità di dati in modo rapido ed efficiente.

La facilità d'uso è un altro punto forte. L'hard disk è plug and play, il che significa che non è necessario installare alcun software. Basta collegarlo e l'unità è pronta per l'uso. Inoltre, il chip del disco rigido è avvolto da uno strato anti-interferenza in alluminio, il che contribuisce a migliorare la dissipazione del calore e proteggere i tuoi dati.

Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare: 1 unità hard disk esterno, 1 cavo USB 3.0, 1 manuale d'uso e una solida garanzia del produttore di 3 anni. Questo rende l'hard disk esterno un'opzione affidabile e conveniente per le tue esigenze di archiviazione e backup.

Amazon oggi applica un doppio sconto (18%+5%) sull'hard disk esterno da 500GB per un prezzo finale di soli 30,89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.