CLAMOROSO: crolla il prezzo del Redmi Note 12 Pro, MEGA SCONTO su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è uno smartphone che si presenta come una potente aggiunta alla gamma dei telefoni Xiaomi. Dotato della tecnologia 5G offre connettività ultra veloce per una navigazione fluida e streaming senza interruzioni su tutti i principali vettori wireless. Con un display AMOLED da 6,67 pollici a 120 Hz, il Redmi Note 12 Pro 5G offre immagini fluide e vibranti, ideali per giocare, guardare video e navigare sul web. La tecnologia Flow AMOLED rende ogni dettaglio nitido e i colori brillanti.

Sotto il cofano, il telefono è alimentato dal versatilissimo processore MediaTek Dimensity 1080, garantendo prestazioni impeccabili e reattività in qualsiasi situazione. La batteria da 5000mAh garantisce una lunga durata, e con il supporto per la ricarica rapida da 67W, potrai riportare il telefono alla piena carica in poco tempo. Il Redmi Note 12 Pro 5G è dotato anche di una fotocamera di alta qualità con sensore Sony IMX766 e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS), che ti consentirà di scattare foto e video di livello ammiraglio. Con MIUI 14 come sistema operativo, avrai accesso a una serie di funzionalità personalizzate che migliorano l'esperienza utente.

