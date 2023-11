Clamoroso 50% di sconto sulle Cuffie Bluetooth Oppo: Amazon Outlet

Oppo è un produttore di dispositivi elettronici, noto principalmente per la produzione di smartphone. Oggi su Amazon, però, ad essere in sconto sono le bellissime cuffie bluetooth Oppo che vengono proposte a metà prezzo: 50% di sconto e costo finale di 24,99€.

Le cuffie bluetooth di Oppo a metà prezzo su Amazon

OPPO presenta gli Enco Buds 2, auricolari senza fili progettati per un'esperienza audio eccezionale. Disponibili nel raffinato colore nero, questi auricolari in-ear offrono una connettività Bluetooth per un'esperienza wireless senza interruzioni. La forma compatta e il materiale in silicone garantiscono una vestibilità comoda e sicura, adatta agli adulti di tutte le età.

Gli Enco Buds 2 sono dotati di un driver woofer da 11mm per un suono nitido e avvolgente. La tecnologia di cancellazione del rumore passiva e la riduzione del rumore in chiamata basata sull'intelligenza artificiale assicurano conversazioni chiare anche in ambienti rumorosi. La sensibilità degli speaker è di 101dB @ 1kHz, garantendo un'esperienza audio coinvolgente.

La batteria degli auricolari è di 40mAh, mentre la custodia di ricarica ha una capacità di 460mAh, assicurando lunghe sessioni di ascolto senza preoccupazioni. La connettività Bluetooth 5.2 offre una connessione stabile e veloce con dispositivi compatibili.

Gli Enco Buds 2 sono classificati IPX4 per l'impermeabilità, rendendoli adatti a un uso attivo e resistente agli schizzi d'acqua. La confezione include gli auricolari, una custodia power bank e tre diverse misure di inserti in silicone per adattarsi alle preferenze individuali. Con la compatibilità sia con dispositivi Android che con il sistema operativo ColorOS, gli Enco Buds 2 offrono una soluzione versatile per gli amanti della musica e delle chiamate in mobilità.

Le cuffie bluetooth Oppo sono scontate del 50% su Amazon per un prezzo finale di 24,99€.

