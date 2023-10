Cibi sani e saporiti con la friggitrice ad aria Xiaomi in SCONTO per la Festa delle Offerte Prime

Una friggitrice ad aria è un elettrodomestico da cucina progettato per cucinare cibi come patatine fritte, ali di pollo e altri alimenti simili utilizzando aria calda ad alta velocità anziché olio. Oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon mette in sconto del 13% la friggitrice ad aria di casa Xiaomi per un prezzo finale di 89,90€.

La friggitrice ad aria di Xiaomi è in offerta Prime su Amazon!

La Xiaomi Smart Air Fryer PRO 4L EU è una friggitrice ad aria intelligente da 4 litri che offre una cottura salutare e gustosa. È dotata di un motore a doppia velocità che consente di raggiungere temperature fino a 200 °C, un cestello antiaderente facile da pulire e un display touch intuitivo. La friggitrice è dotata di una serie di funzioni intelligenti che la rendono facile da usare e da pulire. È possibile impostare il timer e la temperatura desiderati, e la friggitrice si spegnerà automaticamente una volta terminata la cottura.

È inoltre possibile utilizzare l'app Mi Home per controllare la friggitrice da remoto e accedere a una serie di ricette preimpostate. La Xiaomi Smart Air Fryer PRO 4L EU è un'ottima scelta per chi cerca una friggitrice ad aria sana e versatile. È ideale per cucinare una varietà di alimenti, tra cui carne, pesce, verdure e patatine fritte. Offre una cottura salutare tramite l'aria calda per cuocere gli alimenti, eliminando la necessità di aggiungere olio. La friggitrice può raggiungere temperature elevate, che consentono di ottenere una cottura croccante e dorata. Dotata di un display touch intuitivo e di una serie di funzioni intelligenti. Il cestello antiaderente è facile da rimuovere e lavare.

Per la Festa delle Offerte Prime Amazon mette in sconto la friggitrice ad aria di casa Xiaomi al 13% per un prezzo finale di 89,90€.

