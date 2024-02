Cibi sani e gustosi con la friggitrice ad aria Xiaomi in MAXI SCONTO

La friggitrice ad aria Xiaomi presenta un design innovativo con vetro trasparente a tre strati che offre un controllo visivo dello stato di cottura in tempo reale. Grazie a questo design, non è più necessario estrarre il cestello per controllare le pietanze, permettendo di preparare pasti deliziosi direttamente davanti ai tuoi occhi.

Per migliorare lo spazio nel cestello, è inclusa una griglia che ottimizza il volume da 4 litri, consentendo di cucinare piatti per fino a 5 persone in modo efficiente. Con oltre 100 ricette intelligenti accessibili tramite l'app Xiaomi Home, anche i principianti possono cucinare senza problemi, godendo di pasti nutrienti e salutari durante tutta la settimana.

La friggitrice ad aria utilizza una circolazione dell'aria riscaldata a 360° e una potenza di riscaldamento di 1.600 W, garantendo un rapido aumento della temperatura e una distribuzione bilanciata del calore all'interno del dispositivo. Questo sistema consente di cuocere in modo efficiente, mantenendo il succo e i nutrienti dei cibi senza l'aggiunta di olio, per un'esperienza culinaria sana e a basso contenuto di grassi.

Oltre alla friggitrice, il dispositivo offre la possibilità di svolgere altre funzioni culinarie come la cottura al forno, la fermentazione e lo scongelamento. La temperatura può essere regolata con precisione tra 40 °C e 200 °C, consentendo di preparare una varietà di cibi con facilità. Il display OLED permette di regolare facilmente la temperatura e il tempo di cottura, con 11 modalità preimpostate che semplificano la cucina con un solo clic.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 22% sulla friggitrice ad aria Xiaomi che viene venduta a 89,99€.