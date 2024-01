Cibi croccanti, doratura perfetta e zero grassi: Friggitrice ad Aria Proscenic IN MAXI SCONTO

Una friggitrice ad aria è un elettrodomestico estremamente utile per cucinare dei piatti saporiti ma anche molto sani. Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria Proscenic è in sconto del 19% per un prezzo finale di 79,82€.

Effetto crunch anche senza olio: friggitrice ad aria Proscenic in promozione!

La friggitrice ad aria Proscenic T22 si distingue per l'innovativa tecnologia TurboAir, sette volte più efficace rispetto alle normali tecniche di circolazione dell'aria. Questo avanzato sistema riduce il contenuto di grassi negli alimenti del 90%, garantendo una cucina più salutare. La circolazione dell'aria riscaldata a 360 gradi aumenta l'efficienza della cottura del 30%, consentendo ai cibi di trattenere l'umidità interna per una finitura croccante e succosa. Il controllo intuitivo della friggitrice è reso possibile dall'applicazione Proscenic, che consente di gestire, programmare e monitorare il processo di cottura direttamente dal proprio dispositivo mobile. L'applicazione offre anche la possibilità di creare e condividere ricette personalizzate, arricchendo le opzioni culinarie degli utenti. Le 11 funzioni di combinazione offerte dalla Proscenic T22 soddisfano diverse esigenze culinarie, tra cui patatine fritte, pollo, bistecca e verdure. La possibilità di combinare preriscaldamento, preset e mantenere caldo aggiunge flessibilità alle opzioni di cottura, consentendo di personalizzare l'esperienza culinaria. La tecnologia SuperDenoise contribuisce a mantenere un ambiente cucina piacevole, riducendo il rumore comune del 20% e mantenendo un basso livello di rumore durante il funzionamento. Il cestino della friggitrice ad aria T22 è realizzato con materiali di sicurezza alimentare, privi di BPA e PFOA, e rivestito in teflon antiaderente. Questa caratteristica non solo garantisce una cucina più salutare, ma rende anche la pulizia rapida e semplice, consentendo di lavare il cestino direttamente in lavastoviglie. Acquista la friggitrice ad aria Proscenic in offerta su Amazon! L'offerta di oggi di Amazon prevede uno sconto del 19% sulla friggitrice ad aria Proscenic che viene venduta al costo finale di 79,82€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.